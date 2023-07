Pochettino pide aligerar la plantilla ‘blue’ cuanto antes

El nuevo técnico del Chelsea explica en rueda de prensa que no necesita 29 jugadores en su equipo “Si no van a aceptar estar en el banquillo, es mejor que hablen desde ya", dijo sobre aquellos que desean marchar

El nuevo entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, pretende aligerar su plantilla lo antes posible y, después, acudir al mercado si se necesita algún sustituto. El técnico argentino, tras una primera valoración de los futbolistas ‘blues’, situará en la rampa de salida a aquellos que no contarán con minutos la próxima temporada. Además, pide a los que se quieran marchar que tomen la decisión más pronto que tarde.

“Hay que crear una plantilla con un buen equilibrio y gente que tenga la oportunidad de jugar y pueda competir por su puesto. Ese es un gran desafío para nosotros en la ventana de fichajes: construir una buena relación y un buen equilibrio. Si los jugadores no están contentos porque creen que no van a jugar, vamos a buscar una solución con el club y a arreglar la situación”, explicó Pochettino en su última rueda de prensa.

“Tenemos 29 jugadores aquí (en la gira por Estados Unidos) y son muchos. Habría lío en el equipo”, insistió el ex del Tottenham. Sobre las estrellas que quieran marcharse, Pochettino también fue claro: “Si no van a aceptar estar en el banquillo, es mejor que hablen desde ya. Si no, deberán asumir que yo soy el entrenador y elijo el once inicial”.