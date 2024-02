Pochettino, ante el abismo

Mauricio Pochettino parece estar quedándose sin crédito en el Chelsea tras la última - y dolorosa - derrota de su equipo en casa ante el Wolverhampton, unos 'Wanderers' que le endosaron un 2-4 en Stamford Bridge con hat trick incluido de Mateus Cunha, exjugador del Atlético de Madrid que bailó a los locales.

Con esta nueva decepción, los blues caen hasta la undécima plaza con 31 puntos y son los mismos Wolves los que les sobrepasan en la clasificación, en el décimo puesto con un punto más, 32. Los datos no mienten: este Chelsea está a más puntos de distancia de Europa que del descenso (13 por 11). Casi cualquier equipo es capaz de generarle problemas y la sensación de desesperación es cada vez mayor.

Un 'coladero' en defensa

Los dos últimos compromisos en Premier League han evidenciado aún más las grotescas dificultades que tiene el cuadro de Mauricio Pochettino para cerrar filas en defensa y dejar la portería a cero. Ante el Liverpool el pasado lunes encajaron 4 goles que pudieron ser muchos más de no ser por los postes y la puntería de Darwin Núñez, y ahora son los Wolves los que vuelven a dejar en ridículo el entramado defensivo del Chelsea, que acumula más dianas recibidas (39) que anotadas (38).

Gallagher en el encuentro ante los Wolves / AGENCIAS

Antes de la llegada de 'Poche, hacía 35 años que el Chelsea no encajaba 4 goles o más en dos partidos ligueros consecutivos. Bajo la tutela del argentino ya lo han sufrido hasta en dos ocasiones, un dato que enciende las alarmas en Stamford Bridge y pone en serias dudas la capacidad del entrenador para formar una plantilla competitiva. Nadie sabe a qué juega este Chelsea.

Desde la llegada de Todd Boehly a la capital inglesa para hacerse con la propiedad del club, las arcas han desembolsado más de 1 billón de euros para convertir al equipo en uno de los más competitivos del continente. Nada más lejos de la realidad. No funcionó el proyecto con Potter y el de Pochettino parece estar destinado al mismo abismo.

Críticas en los banquillos

"Creo que no somos lo suficientemente buenos. Todos. En este momento esa es la realidad. Yo incluido. Lo que hemos enseñado hoy es que no somos lo suficientemente buenos. No hemos manejado esta situación como deberíamos. No quiero venir aquí y decir que soy el mejor, porque en estos momentos no estamos a la altura de la historia del club. Aun así, no nos rendiremos", aseguró Pochettino tras la derrota.

"La percepción es que el Chelsea debería estar en una posición diferente, pero, por diferentes circunstancias, no lo estamos. Una es porque quizás no seamos lo suficientemente buenos. Entender a los aficionados es muy importante. Lo siento, estamos decepcionados como ellos, pero hasta el final tenemos que luchar juntos" aseguró.

Los blues visitarán el feudo del Crystal Palace y Manchester City las próximas dos jornadas, dos fechas cruciales para los intereses del proyecto del Chelsea con Mauricio Pochettino a los mandos.