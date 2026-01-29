La pizarra de Arteta genera controversia: el córner, una polémica herramienta

El Arsenal se llevó un duro mazazo en la última jornada de la Premier League. Los 'gunners' dejaron escapar los tres puntos en casa frente al Manchester United, en una derrota que aprieta el liderato pero que no empaña la sobresaliente actuación de Mikel Arteta esta temporada.

El cuadro londinense se centra ahora en cerrar la fase de grupos de la Champions con una nueva victoria que le mantenga el invicto y, en consecuencia, un liderato que solo puede arrebatarle el Bayern. Eso sí, el Arsenal recibe en el Emirates a un colista Kairat Almaty cuyas únicas posibilidades pasan por neutralizar el balón parado de los de Arteta.

El 47% de los goles, a balón parado

Y es que el técnico donostiarra tiene en su poder una privilegiada pizarra convertida en uno de los pilares que sostienen al actual mejor equipo del mundo. Prueba de ello es que 20 de los 42 goles -casi la mitad, un 47,6%- que el cuadro 'gunner' ha anotado en lo que llevamos de Premier han llegado en situaciones a balón parado.

Pero la estadística va más allá y guarda una estrecha relación con las victorias que ha ido cosechando esta campaña. En ese sentido, el Arsenal ha ganado 15 partidos en la competición doméstica y, en 11 de ellos, su primer gol nació de una jugada a balón parado, ya sea de forma directa o tras algún rechace.

Acción del partido entre el Arsenal y el Manchester United / EFE

Además, los de Mikel Arteta solo han logrado marcar a balón parado en uno de sus ocho pinchazos (cinco empates y tres derrotas) sufridos hasta el momento. Precisamente fue en la última jornada ante el Manchester United, cuando Mikel Merino aprovechaba un barullo en el área pera empatar momentáneamente el duelo.

Un repertorio de jugadas ensayadas

Faltas directas, indirectas, córners e incluso saques de banda. El staff técnico de Mikel Arteta mantiene un repertorio de jugadas ensayadas que ponen en práctica en todos los partidos, aunque una de ellas se ha hecho viral en las últimas horas generando un debate sobre el límite de su legalidad teniendo en cuenta el reglamento.

Hablamos de los saques de esquina. En un fútbol moderno en el que se suelen ver muchísimos córners sacados en corto, Arteta se ha sacado de la manga un 'truco' aprovechando la ausencia de normativa al respecto. Se trata de una obstrucción masiva al guardameta rival.

Pese a que desde hace ya muchos años se ha ido extendiendo el falso rumor de que al portero no se le puede tocar en área pequeña, la normativa refleja todo lo contrario. Es decir, un futbolista puede saltar o cuerpear junto a un guardameta -esté o no en el área pequeña- siempre y cuando no infrinja falta. Y eso es lo que aprovecha el Arsenal.

Noticias relacionadas

El resultado es una marea de futbolistas, tanto atacantes como defensores, que se juntan en la misma línea de gol y que estorban la visión y la salida del portero rival en la ejecución de cualquier saque de esquina, como por ejemplo el mencionado córner que terminó en gol de Mikel Merino el pasado domingo.