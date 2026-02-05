Una pizarra, un antídoto y unos córners envueltos en polémica: el Arsenal de Arteta, imparable

El Arsenal dio un paso más este fin de semana de cara a conquistar un triplete que sería histórico en Inglaterra. Los 'gunners' superaron al Chelsea en semifinales de la EFL Cup y ya esperan rival en la gran final, mientras lideran la Premier League con seis puntos de ventaja y habiendo finalizado líderes e invictos la 'fase liga' de la Champions.

Los de Mikel Arteta, eso sí, sufrieron para superar al conjunto 'blue'. Pero los equipos con alma de campeón no necesitan ser siempre superiores para terminar asestando el mazazo definitivo, culminado por Kai Havertz en el 97'. Hasta entonces había frenado Liam Rosenior al todopoderoso Arsenal -considerado el mejor equipo del mundo en la actualidad- e incluso había logrado malbaratar la maravillosa pizarra de Arteta.

Esa que tanta polémica ha generado en los últimos meses (y sigue generando) por su alta efectividad siempre al límite del reglamento. Pero ojo, porque el Chelsea parece haber encontrado el antídoto para neutralizar al donostiarra, aunque vayamos por partes.

El 45,6% de los goles, a balón parado

El técnico donostiarra tiene en su poder una privilegiada pizarra convertida en uno de los pilares que sostienen al actual mejor equipo del mundo. Prueba de ello es que 21 de los 46 goles -casi la mitad, un 45,6%- que el cuadro 'gunner' ha anotado en lo que llevamos de Premier League han llegado en situaciones a balón parado, como la que se vivió frente al Leeds en la última jornada y que supuso el 0-2 para los 'gunners'. Además, desde el comienzo de la temporada 2024-2025, el Arsenal ha marcado 53 goles a balón parado, trece más que cualquier otro equipo de Inglaterra.

Pero la estadística va más allá y guarda una estrecha relación con las victorias que ha ido cosechando esta campaña. En ese sentido, el Arsenal ha ganado 16 partidos en la competición doméstica y, en 12 de ellos, alguno de sus goles nació de una jugada a balón parado, ya sea de forma directa o tras algún rechace.

Además, los de Mikel Arteta solo han logrado marcar a balón parado en uno de sus ocho pinchazos (cinco empates y tres derrotas) sufridos hasta el momento. Precisamente fue en la penúltima jornada ante el Manchester United, cuando Mikel Merino aprovechaba un barullo en el área pera empatar momentáneamente el duelo.

Un repertorio de jugadas ensayadas

Faltas directas, indirectas, córners e incluso saques de banda. El staff técnico de Mikel Arteta mantiene un repertorio de jugadas ensayadas que ponen en práctica en todos los partidos, aunque una de ellas se hizo viral en las últimas semanas generando un debate sobre el límite de su legalidad teniendo en cuenta el reglamento. Hablamos de los saques de esquina. En un fútbol moderno en el que se suelen ver muchísimos córners sacados en corto, Arteta se ha sacado de la manga un 'truco' aprovechando la ausencia de normativa al respecto. Se trata de una obstrucción masiva al guardameta rival.

Pese a que desde hace ya muchos años se ha ido extendiendo el falso rumor de que al portero no se le puede tocar en área pequeña, la normativa refleja todo lo contrario. Es decir, un futbolista puede saltar o cuerpear junto a un guardameta -esté o no en el área pequeña- siempre y cuando no infrinja falta. Y eso es lo que aprovecha el Arsenal.

El resultado es una marea de futbolistas, tanto atacantes como defensores, que se juntan en la misma línea de gol y que estorban la visión y la salida del portero rival en la ejecución de cualquier saque de esquina, como por ejemplo el mencionado córner que terminó en gol de Mikel Merino ante el United o el gol olímpico de Madueke ante el Leeds.

El antídoto

¿Es entonces la de Arteta una pizarra... infalible? Hasta hace un par de días la respuesta era que sí. Pero hay un hombre que parece haber encontrado el antídoto: Liam Rosenior. Pese a que al técnico del Chelsea no le bastó para llegar a la final de la EFL Cup, sí encontró la fórmula para anular el balón parado del Arsenal.

La imagen de uno de los córners defendidos por el conjunto 'blue' ha dado la vuelta al mundo, igual que lo hicieran antes los múltiples saques de esquina ejecutados por los 'gunners' jornada tras jornada. En las semifinales coperas, durante el primer córner del Arsenal, fueron los defensores del Chelsea los que sorprendieron a los atacantes.

Los futbolistas de Arteta se amontonaron en el área pequeña una vez más para tratar de estorbar la visión de Robert Sánchez, pero esta vez los defensores 'blues' Malo Gusto, Liam Delap y Jorrel Hato se marcharon corriendo del área hacia el centro del campo. Un movimiento que despobló el área pequeña al obligar a recular a hombres como Eberechi Eze, Gabriel Martinelli y Martín Zubimendi, que tuvieron que regresar para cubrir cualquier posible contragolpe.