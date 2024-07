La pieza que Lopetegui quiere quitarle a Unai Emery

Desde que el West Ham anunciara la salida de David Moyes al final de la temporada pasada, el proyecto de Julen Lopetegui comenzó a tomar forma. El conjunto londinense confía sus llaves en el asteasuarra, con el que quieren afianzar su pelea por la 'zona Europa' de la Premier League tras un curso complicado y bastante irregular.

Los 'Hammers' saben, además, que para afianzar el trabajo de Lopetegui se necesitarán refuerzos, especialmente en zona ofensiva, su punto débil los últimos años. Han sonado varios nombres para el resto del equipo, pero en el centro del ataque, propiamente, solo cuentan con Danny Ings como '9' puro, teniendo que improvisar a Michail Antonio en esa posición, una fórmula poco efectiva para el ambicioso propósito que anhelan.

JHON DURÁN, EL OBJETIVO

Acorde a la información entregada por 'West Ham Way', portal especializado en noticias del club inglés, Jhon Durán es el gran objetivo con el que esperan contar para su ataque. El Chelsea intentó ya hacerse con los servicios del colombiano, pero el Aston Villa le tasó en una cifra cercana a los 40 millones de euros. Los 'blues' no estaban dispuestos a llegar, pero el West Ham tomó la delantera y no tendrá problema en desembolsar el dinero, acorde al citado medio, para acometer la operación.

Desde su llegada al Aston Villa procedente del Chicago Fire norteamericano, Durán ha disputado 49 partidos como 'villano'. El curso anterior se destacó como suplente de Ollie Watkins, apuntándose ocho goles en la temporada, los mismos que le pusieron como opción -descartada- para el Chelsea y objetivo fijado para el West Ham este verano.