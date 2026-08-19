La pieza que falta a Carrick en el United, a punto de llegar

El Manchester United continúa reforzando su plantilla de cara a un curso más que ilusionante, en el que los 'red devils' tratarán de volver a tocar metal, tras un final de campaña 25/26 en el que lograron escalar hasta la tercera posición de la Premier League, después de una gran mejora de rendimiento una vez que su exjugador se hizo cargo del primer equipo.

De hecho, una de las principales novedades que introdujo el técnico a su llegada fue recuperar el 4-2-3-1, lo que le permitió adelantar la figura de Bruno Fernandes y dar más protagonismo a Kobbie Mainoo. Además, en el presente mercado de verano el club de Old Trafford ha logrado cerrar la incorporación de Youri Tielemans, el cual reforzará una medular que pronto podría contar con una nueva pieza que aumente todavía más el nivel competitivo.

Carlos Baleba, a punto de llegar al Manchester United

Según información del reputado periodista Fabrizio Romano, el Manchester United está a punto de fichar a Carlos Baleba, centrocampista del Brighton & Hove Albion. De hecho, según David Ornstein, la oferta oficial presentada por los mancunianos es de 70 millones de euros fijos más seis en variables. Eso sí, pese a destacar que la operación está próxima a cerrarse, Fabrizio aclara que todavía no hay acuerdo entre los clubes, aunque desde el 'Teatro de los Sueños' enviarán pronto una nueva oferta, mientras que el propio mediocampista lleva presionando por el movimiento desde el año pasado, cuando el United ya mostró predisposición por incorporarle.

De hecho, el periodista italiano explica que por la parte del jugador todo está acordado desde el pasado verano en cuanto a los términos personales, por lo que únicamente sería necesario que los clubes se pongan de acuerdo y no suceda lo mismo que hace un año, cuando el Brighton se cerró en banda a negociar por su jugador. No obstante, en esta ocasión el acuerdo estaría muy cerca e incluso podría cerrarse en los próximos días.

Carlos Baleba controla un balón durante un partido de Premier League / Instagram

Por su parte, el camerunés se ha convertido en una pieza indispensable en el Brighton, disputando 35 encuentros en la pasada campaña, cinco menos que en el curso anterior, unas cifras que demuestran su importancia en el conjunto inglés y su gran estado físico para evitar las lesiones y estar disponible siempre para ponerse a las órdenes de sus técnicos.