Piden para Xabi lo que el Madrid nunca le dio: "Mínimo, dos temporadas completas"

Chelsea, uno de los barrios más elegantes y exclusivos de Londres, irradia felicidad. La llegada de Xabi Alonso, que empezará a ejercer sus funciones a partir del próximo 1 de julio, ha devuelto la ilusión a una afición 'blue' ansiosa por volver a ver a los suyos en la cima del fútbol inglés.

En Stamford Bridge tienen claro que su abrupta salida del Real Madrid no respondió a cuestiones tácticas, sino a motivos de índole política: la defensa de una idea futbolística que no terminaba de encajar con su perfil y la tensa relación que mantenía con varios pesos pesados del vestuario. De hecho, muchas voces en el entorno madridista coinciden en señalar que el cambio de Vinicius en el clásico acabó siendo su sentencia definitiva en Chamartín.

El tolosarra, además, ha sido nombrado 'manager', no 'head coach' una distinción que le otorga peso específico en la toma de decisiones deportivas del club. Cuenta con la plena confianza de la cúpula 'blue', y el hecho de haberse convertido en el primer entrenador de la era BlueCo en recibir ese estatus dice mucho de la dimensión de su figura dentro del proyecto.

Su mayor reto no será otro que el de convencer a un Todd Boehly, propietario del consorcio BlueCo, que no destaca precisamente por su paciencia. Solo un técnico ha logrado superar el año en el cargo: Enzo Maresca, aunque terminó renunciando en enero por discrepancia con la entidad.

Xabi Alonso empezará a ejercer el próximo 1 de julio / Chelsea

Necesita tiempo. Y paciencia. Dos ingredientes de los que no dispuso en Madrid y que ahora debería tener en Londres por el bien del proyecto. Es, precisamente, lo que reclama un exfutbolista del Chelsea, Daniel Sturridge: "Se trata de darle, como mínimo, dos temporadas completas. Tiene una pretemporada con los chicos, se conocen, se crea la química y se establece el sistema. La primera temporada, sin competición europea, ayudará", expresó en 'Sky Sports'.

"Uno quisiera pensar que en la primera temporada queden entre los cuatro primeros y se consideraría un éxito, tal vez incluso ganen un trofeo. Pero luego, la siguiente temporada, hay que pensar: bueno, ahora se han acercado un poco más, ¿pueden dar el siguiente paso?", analizó el inglés, convencido de que "Xabi es el tipo que puede llevarlos de nuevo a la gloria".

Palmer, encantado

Cole Palmer, uno de los puntales del proyecto, no pudo ocultar su felicidad al ser preguntado por la llegada de Xabi: "Estamos todos entusiasmados. Es un entrenador de primera, así que estamos deseando empezar con él", aseguró en la previa del duelo ante el Tottenham que acabó en victoria para los 'blues'.

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Palmer, en la final ante el City / EFE

Vaya si están deseando empezar con él: "Todos quieren impresionar al nuevo entrenador que llega". Su llegada, además, puede hacer cambiar de opinión a los pesos pesados del vestuario, abiertos a salir al no jugar en competiciones europeas: "Había rumores de que estaban empezando a pensar en su futuro, comprensiblemente al no jugar la Champions League, pero creo que el nombramiento de Xabi Alonso podría mantener a esos jugadores en el club", opina Jamie Carragher.