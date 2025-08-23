Phil Foden: que la magia no se apague tras su año más duro

La temporada 2023-24 de Phil Foden fue una auténtica barbaridad. Sin miedo a pillarse los dedos, se puede afirmar que el de Stockport fue el mejor jugador de esa Premier League que ganó su Manchester City. Por eso, fue nombrado mejor jugador de la competición en 2024 por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA). Sus 19 goles, ocho asistencias y tres tripletes en 35 partidos de liga le bastaron para situarse en un escalón superior al resto.

Phil Foden, elegido mejor jugador de la Premier League 2023-24 por la PFA / PFA

En total, Foden marcó 27 goles y repartió 13 asistencias en 53 encuentros. Con 4.276 minutos de juego, fue el segundo futbolista más utilizado de la plantilla, solo superado por Rodri Hernández. Pero en la campaña 2024-25 se desinfló, como todo el City. El internacional inglés bajó notablemente su nivel, y aunque muchos aseguran que el equipo de Pep Guardiola se vino abajo con la grave lesión del centrocampista español -y no les falta razón-, la pérdida de protagonismo de Phil también influyó en esa temporada desastrosa que intentan dejar atrás en el Etihad.

Un bajón coral que no pudo sortear

Aunque acabó firmando 13 goles y siete asistencias en 49 partidos, sus 2.993 minutos de juego dejaron claro que algo había cambiado. Ya no era el mismo. La presión constante de rendir siempre al máximo, en el equipo más dominador de los últimos años en Inglaterra, le pasó factura. Una exigencia física y mental que puede afectar incluso a los mejores futbolistas del mundo.

Foden, ante Ugarte y Dorgu / X

Con Foden a veces se pierde la perspectiva: tiene solo 25 años, pero un palmarés de película que muy pocos logran incluso tras 15 años en la élite. Suma 17 títulos con el Manchester City y un Mundial sub-17 con Inglaterra, un alcance reservado a muy pocos. Sin embargo, este curso, vital para Guardiola y su City, necesita su mejor versión. Y la competencia en el Etihad es feroz. Aunque el de Santpedor tenga debilidad por él, al final, siempre alinea a los que mejor están.

Competencia durísima

El internacional inglés es clave en este City no solo por su talento, sino también por su versatilidad. Capaz de jugar por detrás del delantero, en cualquiera de los dos extremos o incluso de interior, Guardiola cuenta con un superclase que rinde en casi cualquier zona del campo. Pero para jugar, tiene que estar al cien por cien. Marcó tres goles y repartió una asistencia en el Mundial de Clubes, pero una lesión de tobillo en el amistoso contra el Palermo (0-3) lo dejó fuera del debut en liga: un abultado 0-4 ante los Wolves. En ese choque, la nueva incorporación, Rayan Cherki, brilló con un gol en apenas 18 minutos.

Pep Guardiola da instrucciones a Rayan Cherki en el partido de la Premier League del Manchester City / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

El ex del Lyon, talentoso como pocos futbolistas en el mundo, puede asumir un rol muy similar al de Foden. Por eso, contando también a Bernardo Silva, Guardiola dispone de tres magos para una misma posición. Y a día de hoy, parece injustificado no darle más protagonismo en el equipo al franco-argelino, que, como el portugués o el inglés, puede actuar en la banda. Foden regresará a la acción en pocos días y sabe que se encontrará con mucha competencia, tanto por dentro como por fuera.

Bernardo Silva celebra el 1-0 ante el Al Hilal / AP

A la espera de lo que suceda con Savinho, que de momento sigue siendo jugador del City, Jérémy Doku, Oscar Bobb y Omar Marmoush también pueden ocupar las bandas. Muchas soluciones para Guardiola, que además de necesitar al mejor Foden, debe apoyarse en los futbolistas que le den mayor rendimiento para volver a la cima del fútbol inglés y europeo.