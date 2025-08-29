Una pesadilla interminable en Old Trafford: "A veces quiero dimitir o digo que odio a mis jugadores"

Old Trafford hace años de dejó de ser el Teatro de los Sueños. Si había alguien que pensaba que el Manchester United no podía caer más bajo, su cara al ver como el Grimbsy Town, un club de League Two (Cuarta División), lo eliminaba de la Carabao Cup a las primeras de cambio, sería todo un poema.

Como la de Rúben Amorim. Que no sabia qué decir o responder en su comparecencia previa a la visita de uno de los recién ascendidos, el Burnley. "A veces quiero dimitir, a veces quiero quedarme veinte años aquí. A veces no quiero estar con mis jugadores, es algo que tengo que mejorar", expresó un 'bipolar' Amorim.

Un dato preocupante

Salta a la vista un dato que debe tener al luso en vilo: menos puntos logrados (28) que partidos disputados (29) desde su llegada al Manchester United. Y la temporada 2025/26 no pudo arrancar peor: derrota contra el Arsenal, empate frente al Fulham y eliminación de la Carabao Cup en una tanda de penaltis ante el Grimsby.

"Algo tiene que cambiar", soltó tras la decepcionante derrota. Que no siempre podía estar cambiando a sus 22 futbolistas y/o ajustando aspectos tácticos. "Si soy sincero, cada vez que ocurre una derrota de ese estilo, voy a estar así. Es mi forma de lidiar con las cosas. En ese momento estaba muy triste y muy decepcionado porque pensaba que habíamos tenido una buena pretemporada, que habíamos sido regulares en la forma de jugar", concluyó un tipo que quiere ir "día a día".

"Quiero que Mainoo se quede"

Una inversión de 250 millones de euros que, por ahora, no da sus frutos. Y, para colmo, Kobbie Mainoo, hace no tantos meses considerado una de las perlas a mantener en Old Trafford, desea hacer las maletas: "Hasta que no sea oficial no puedo decir mucho. Quiero que Mainoo se quede. Necesita luchar por su puesto, lo necesitamos. Entiendo que los jugadores estén decepcionados cuando no juegan, pero tienes que luchar a lo largo de la semana. Eso no va a cambiar", opinió Amorim.