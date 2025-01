Pep tira la casa por la ventana: derroche millonario en 'su' City

Pep Guardiola nació para ganar. Su mentalidad ganadora es ejemplar. Admirable. "Culpable", diría si le preguntarán quién fue el director de orquesta del mejor Barça de la historia. Nadie ha ganado más títulos que él en el club azulgrana (14). Su sextete en la temporada 2009/10 continúa siendo insuperable. Dejó un legado muy difícil de superar en el Bayern de Múnich, incluso habiéndosele resistido la mismísima Champions League. ¿Y qué decir de su figura y labor en el Manchester City? Sobran las palabras.

La influencia de Pep no tiene límites: cambió la forma de jugar al fútbol en Inglaterra. Echen si no un vistazo a cómo jugan prácticamente todos los equipos de la Premier League. Y de la Championship. El balón, siempre protagonista, una filosofía de vida, una seña de identidad que muchos otros han querido tomar como referencia. El fútbol, como saben, da muchas vueltas y ahora no está teniendo piedad con un Manchester City que se encuentra inmerso en su peor momento de forma, resultados y juego desde la llegada del de Santpedor a los banquillos del Etihad Stadium.

La inversión de Guardiola / Marc Creus

UNA 'PESADILLA' PARA PEP

No están siendo, pues, unos meses sencillos para un Pep Guardiola al que hemos visto tocar fondo en varios puntos de la temporada. ¿El instante que nunca olvidaremos? Cuando una serie de arañazos se dejaron ver en su frente y en su nariz tras aquel 3-3 contra un Feyenoord que supo igualar una renta de 3-0 del Manchester City. Han dejado escapar demasiados puntos - imperdonables algunos - en una Premier League de la que ya se pueden ir despidiendo, pues se aferrarían a un auténtico milagro para poder revalidar el título, que significaría el quinto consecutivo: el Liverpool les saca 12 puntos, con un partido menos.

Guardiola, completamente abatido / X

Y se complicaron la vida en la Champions League tras dejarse remontar un 0-2 en el Parque de los Príncipes. Dependen, eso sí, de ellos mismos el próximo miércoles 29 de enero contra el Brujas (21:00h) en el Etihad Stadium. Quedarse con estos últimos cinco-seis meses del cuadro cityzen no hace justicia a un proyecto ganador que nació un 1 de julio de 2016. Pep Guardiola tenía un objetivo entre ceja y ceja: hacer que el Manchester City levantara la primera Champions League de su historia.

UNA INYECCIÓN ECONÓMICA BRUTAL

'Más vale tarde que nunca', reza el dicho. Siete temporadas después, pues ese 6 de junio de 2023 quedará para siempre marcado en la historia del club y en el corazón de sus aficionados, el Manchester City alcanzó la gloria. Champions League... y Triplete. Pese al calvario que les está tocando vivir este curso (lesión de Rodri, carencias defensivas, menor pegada arriba...), nadie puede negar que Pep Guardiola es un ganador nato, capaz de competir por todos los títulos habidos y por haber, buscando siempre la excelencia.

Gonçalo Ramos celebra su gol ante el Manchester City / EFE/EPA/YOAN VALAT

No todo vale para ganar, pensarán. Como mínimo, es más fácil si tienes el suficiente músculo financiero para crear un proyecto competitivo. El Manchester City cuenta con el fondo Abu Dhabi United Group. Y, guste o no, Pep ha tenido vía libre para fichar, sus 'sueños' se iban a hacer realidad. La chequera no tiene fondo. Y bien, ¿cuánto dinero se ha gastado el Manchester City con Pep Guardiola como entrenador? 1.673.056.381€ en 57 fichajes desde julio de 2016, según datos de Transfermarkt. Una auténtica locura.

Guardiola, junto a Khaldoon Al Mubarak / X

Si desglosamos año a año, nos salen las siguientes cuentas: 216,3 millones (2016/17), 317,5 millones (2017/18), 78,6 millones (2018/19), 169,8 millones (2019/20), 173,4 millones (2020/21), 138,9 millones (2021/22), 155 millones (2022/23), 259,6 millones (2023/24) y 177* millones (2024/25). Lógicamente, el principal desembolso llegó en los dos primeros años del de Santpedor al frente del banquillo.

NADIE SUPERA A GREALISH

Las cifras de la 23/24 recordaron a esos primeros cursos, con las incorporaciones de Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Jérémy Doku, Mateo Kovacic y Claudio Echeverri (cedido a River hasta el pasado 31 de diciembre de 2024). El verano más 'tranquilo' en las oficinas del Etihad Stadium fue el de 2018, cuando 'solo' se incorporó a un Riyad Mahrez que venía de brillar con luz propia en el Leicester City. Por ahora, eso sí, ninguno ha sido capaz de arrebatarle la 'corona' a Jack Grealish, fichaje más caro de la historia del club (177,5 millones)

Jack Grealish festejó como ninguno la Premier del City / LAP

No todo fueron - son - fichajes multimillonarios, también se han ido llevando a cabo varias salidas. La gran mayoría de futblistas que formaban parte de la plantilla de los primeros años de Pep ya no están en el club: Ilkay Gündogan, Ederson, John Stones, Kyle Walker, Bernardo Silva y Rodri son los únicos 'supervivientes'. De esta forma, el gasto neto del City ronda los 800 millones de euros.

MARMOUSH, EL ÚLTIMO EN LLEGAR

El primer gran fichaje de Pep como entrenador del Manchester City fue John Stones, procedente de un Everton que ingresó hasta 55,6 millones de euros. Su 'obsesión' no era otra que la de contar con un central de garantías para sacar el balón jugado desde atrás. En su momento, el inglés fue el central más caro del mundo. Le siguieron Aymeric Laporte (65 millones), Rúben Dias (71,6 millones), Nathan Aké (45,3 millones) o Josko Gvardiol (90 millones).

John Stones (55,6 millones de euros) / Agencias

Tras este inicio abrupto, crítico, de curso, se preveía que el conjunto cityzen perdería la cabeza en el mercado invernal. A 23 de enero de 2025 - a ocho días del cierre - el club lleva gastados 152 'kilos': Abdukodir Khusanov (40 millones), Vitor Reis (37 millones) y Omar Marmoush (75 millones). Se incorporó a Savinho por 25 millones en verano, y se recuperó gratis a Gündo. Y no nos olvidemos de un Erling Haaland que firmó un contrato vitalicio, hasta 2034. Media vida en Mánchester.

Savinho se lució ante el West Ham / @ManCity

Por lo visto, Guardiola no quiere 'tirar' una temporada que ya se le ha puesto demasiado cuesta arriba, pues tiene un par de balas en la recámara: Andrea Cambiaso (llegaría por unos 65 'kilos') y Juma Bah (seis 'kilos'). Suena, asimismo, Douglas Luiz, que ya vivió una etapa en el Etihad.

Incorporaciones con vistas a futuro y... ¿algo arriesgadas? Talentos jóvenes que han 'explotado' en sus respectivos clubes y que tienen el ambicioso reto por delante de dar la talla en un club que no se anda con tonterías y que requiere que sus rendimientos sean inmediatos. Hay mucho en juego.

Los fichajes de Marmoush (75M), Reis (37M) y Khusanov (40M) y la renovación de por vida a Haaland (2034), los movimientos del Manchester City durante el mercado invernal / @ManCity

TOP 10 FICHAJES MÁS CAROS DEL CITY DE PEP

1. Jack Grealish: 117,5 millones de euros

2. Josko Gvardiol: 90 millones de euros

3. Omar Marmoush: 75 millones de euros

3. Rúben Dias: 71,6 millones de euros

4. Rodri: 70 millones de euros

5. Riyad Mahrez: 67,8 millones de euros

6. Joao Cancelo: 65 millones de euros

7. Aymeric Laporte/Joao Cancelo: 65 millones de euros

8. Matheus Nunes: 62 millones de euros

9. Erling Haaland/Jérémy Doku: 60 millones de euros

10. Benjamin Mendy: 57,5 millones de euros