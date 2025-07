Pep se pone deberes: el gran fichaje será Haaland

Si hay alguien crítico con Erling Haaland es el propio Erling Haaland. La exigencia del noruego para consigo mismo roza lo enfermizo. El 'cyborg' siempre se pide más. No se conforma con hacer goles, quiere ser el mejor. Por eso, cuando las cosas no salen, no necesita a nadie que le señale. Él sabe que esta temporada no ha estado a la altura y que el City necesita más que nunca de su pólvora. Por mucho dinero que se invierta, recuperar su letalidad será el gran fichaje para este curso.

Por debajo de los 40 goles

El Manchester City ha sufrido sobremanera el bajón de rendimiento del 'killer' escandinavo. Sus guarismos la pasada temporada fueron extraordinarios, pero más terrenales de lo que acostumbra. 34 goles y cinco asistencias en todas las competiciones, teniendo en cuenta que estuvo varias semanas en el dique seco por una grave lesión en el tobillo sufrida ante el Bournemouth. Unas cifras que serían excepcionales para cualquier delantero, pero no para Haaland, acostumbrado a perforar sin compasión las porterías rivales.

La 24-25 es la temporada menos realizadora del nórdico desde que viste de celeste. En las dos campañas previas, Haaland firmó 38 tantos (23-24) y 52 dianas (22-23), el récord en su carrera como profesional.

Erling Haaland acabó lesionado ante el Bournemouth / AP

"Esta temporada ha sido dura. No es agradable perder tantos partidos; es aburrido y nada divertido. Sé que no hemos estado a la altura, yo el primero. No he estado a mi mejor nivel y, cuando no estás a tu mejor nivel, no se pueden ganar partidos", reconocía el nórdico en una entrevista con la 'BBC' antes de acabar la temporada.

Haaland: goles y asistencias Temporada 24-25: 34 goles y 5 asistencias (Manchester City) Temporada 23-24: 38 goles y 7 asistencias (Manchester City) Temporada 22-23: 52 goles y 9 asistencias (Manchester City) Temporada 21-22: 29 goles y 8 asistencias (Dortmund) Temporada 20-21: 41 goles y 12 asistencias (Dortmund) Temporada 19-20: 44 goles y 10 asistencias (RB Salzburgo-Dortmund)

El Manchester City sabe que esta campaña será atípica. Guardiola y la afición van a subir el baremo. En los despachos se ha hecho y se está haciendo el trabajo para conformar una plantilla que vuelva a aspirar a todo. Sin excusas. Aunque, viendo lo mucho y bien que se está moviendo el Liverpool -vigente campeón de la Premier-, habrá que remar más de lo previsto.

Ahora le toca a Pep y sus nuevos ayudantes conjuntar a las incorporaciones. Los Cherki, Reijnders y compañía apuntan muy bien, pero el equipo ya enseñó en el Mundial de Clubes que faltan horas de vuelo para alcanzar el nivel que Guardiola requiere y que exige la Premier y la Champions League.

La prensa le señala

Los rotativos británicos, siempre dados a buscar verdugos y víctimas, apuntan a Erling Haaland. Desde la prensa inglesa reclaman una mayor productividad realizadora al noruego y le señalan como clave en la nueva campaña del City. De la mejoría del atacante dependen los éxitos o fracasos de un equipo que brilla al son de sus goles. Haaland, con sus 25 años recién cumplidos este lunes, acepta el reto. Por muchos millones que se gasten, su recuperación realizadora será, sin duda, el gran fichaje de los 'sky blue'.