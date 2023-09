A Pep le mencionan el United... ¡y se ríe en plena conferencia!

El entrenador del Manchester City no ocultó su sentimiento sobre el eterno rival en Inglaterra Estaba hablando de los equipos fuertes en la Premier League... y le mencionaron a los 'red devils'

El Manchester City de Pep Guardiola tiene claro que esta temporada apunta a repetir los éxitos de la anterior. Dueños del triplete, el campeón de la Premier League dio ya sus primeros pasos: cinco jornadas jugadas, cinco victorias.

Sin embargo, para el técnico de Santpedor hay otros rivales que, por supuesto, podrían complicarle las cosas de cara a levantar otro trofeo. Habló de ellos en conferencia de prensa, como el Liverpool, o el Arsenal... sin contemplar al Manchester United.

De hecho, a Guardiola le entró la 'risa' cuando se refería a la fortaleza de los rivales ingleses, y le mencionaron a los 'red devils'.

Pep Guardiola laughed at the mention of Manchester United 🤣 pic.twitter.com/F2uSmoRzQX