Pep Guardiola: "Vi los partidos de Champions... Lo acepto, pero eché de menos estar ahí"

Pep Guardiola disfrutó de los cuartos que firmó su amado Barça, que ya está en semifinales de la Champions después de eliminar al Borussia Dortmund. También se alegró con la eliminación del Real Madrid ante el Arsenal de su amigo Mikel Arteta. Sin embargo, como él mismo reconoció, echó de menos tener que seguir estos partidos desde el sofá de su casa sin estar involucrado en la pelea por levantar la 'Orejona' el próximo 31 de Múnich.

El de Santpedor ha vivido cuatro veces esta sensación, la de ganar la Champions League. Una como jugador, la temporada 1991-92, con el Barça. Tres como entrenador, en las campañas 2008-09 y 2010-11 con el Barça y en la 2022-23 con el Manchester City. En esta edición, el catalán se despidió de la 'manita' después de quedar eliminado en los octavos contra el Real Madrid (6-3 en el global).

"Disfruté viendo los partidos. Fueron buenos partidos. El de Villa Park entre Aston Villa y PSG y el del Barcelona en Dortmund fueron buenos partidos. Los disfruté y eché de menos no estar ahí, pero lo acepto. No me quejo mucho de lo que me ha dado la vida en los buenos y los malos momentos. En el deporte a veces no tienes una buena actuación y no mereces estar ahí y hay otros equipos que lo han hecho mejor. Ojalá la próxima temporada podamos participar en las últimas rondas, como en las últimas siete temporadas. Siempre competimos bien", reconoció.

Ni Ederson ni Haaland

Guardiola quiere volver a la carga del año que viene, aunque para ello, primero deberá certificar su clasificación. El primer test, el Everton de David Moyes, este sábado (16:00 horas), duelo para el que no podrá contar ni con Ederson, ni Haaland, además de las bajas ya conocidas. "Ederson no está listo para mañana. No sabemos cuánto tiempo estará de baja, pero no está listo para mañana. Haaland tampoco, ni para los siguientes partidos. Foden entrenó el jueves y hoy tendrá su segunda sesión. Akanji ha entrenado dos o tres veces con nosotros y lo está haciendo bien. Hoy veremos cuándo estará listo para volver al equipo", desveló el catalán.

"Goodison Park es un estadio muy especial, un estadio tradicional inglés como el del Fulham o el Aston Villa. Pero los clubes crecen y estoy seguro de que el nuevo estadio será mejor y quizá más cómodo. Es un buen sitio en el que jugar. Los resultados hablan por sí solos. Creo que Dyche hizo un trabajo increíble, cuando estaban en una posición complicada y evitaron el descenso. Moyes tuvo un gran impacto, con su experiencia y haciendo un gran trabajo como hizo en el West Ham y a lo largo de su carrera. Es una semana importante para nosotros", valoró sobre el equipo Toffee, que ocupa la decimotercera plaza con 38 puntos.

Dos alicientes para el City

La pelea del City en este último tramo del curso está centrada en dos 'batallas': la FA Cup, donde ya están en semifinales contra el Nottingham Forest, y la Premier League, donde quieren terminar en el 'top 5' para sellar su billete a la próxima Champions League.

Luchar para clasificarse para la Champions no es algo malo Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

"Claro que motiva. Luchar para clasificarse para la Champions no es algo malo. Podríamos estar en una posición aún peor. La gente dice que quedar cuartos está mal, pero podríamos ser décimos o estar más abajo. Está en nuestras manos. Quedan seis partidos y no hay mucho tiempo. Nuestra clasificación pasa por el Etihad, aunque tenemos algunos partidos fuera que serán complicados, como el de mañana en Liverpool", apuntó sobre las aspiraciones de su equipo en una temporada bastante gris.

Guardiola abraza a Foden en Old Trafford / X

Finalmente, Guardiola habló de la buena victoria que su equipo cosechó ante el Crystal Palace (5-2) en el último partido de liga. "No mandamos ningún mensaje a nadie, fue para nosotros. Esta temporada no estamos a nuestro mejor nivel, pero lo estamos haciendo bien. El Palace lo estaba haciendo bien previamente, es un gran equipo, el que más puntos sacó del Etihad en los últimos años", cerró.