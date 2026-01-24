Pep Guardiola tira de sarcasmo: "Howard Webb, ven mañana y explícanos por qué no es penalti"

El Manchester City volvió a la senda de la victoria venciendo al Wolverhampton Wanderers por 2 goles a 0 en el Etihad Stadium. Pese al resultado, una de las jugadas polémicas del partido molesto visiblemente al entrenador cityzen Pep Guardiola, que ya ha alzado la voz varias veces sobre los arbitrajes en la Premier League y tuvo quejas sobre el desarrollo del colegiado en el derbi perdido ante el United.

En la rueda de prensa tras el partido, el entrenador puso el foco de manera irónica sobre el colegiado debutante Farai Hallam y dirigió sus críticas hacia Howard Webb, jefe del PGMOL, al dar a entender que las decisiones arbitrales perjudican de manera recurrente a su equipo.

La acción por la que se queja el catalán llegó en el minuto 35, con 1-0 en el marcador. Un posible penalti por mano de Yerson Mosquera fue revisado por el VAR, que llamó a Hallam al monitor. Sin embargo, el árbitro mantuvo su decisión inicial y no señaló la pena máxima. Aunque la jugada no influyó en el resultado final ya que el City acabó venciendo, Guardiola no ocultó su enfado en la rueda de prensa posterior.

El posible penalti del Wolves ante el City no señalado / X

“El árbitro hizo su debut y ahora todo el mundo lo conocerá. Creo que es la primera vez que van al televisor y anulan una acción con una posición normal del brazo”, afirmó el entrenador del City, con un tono claramente sarcástico.

Guardiola fue más allá y anticipó una posible intervención mediática de Webb para justificar la decisión: “Estoy bastante seguro de que Howard Webb mañana va a aparecer en los medios para explicar por qué no es penalti, como hicieron contra el United porque había un poco de duda”.

El técnico recordó además una acción reciente que sigue generando malestar en el club ‘sky blue’: la entrada de Diogo Dalot sobre Jeremy Doku en el derbi de Mánchester, que dejó al extremo fuera de la convocatoria europea. “Por eso Jeremy no pudo jugar en Noruega. Pero está bien. Espero a mañana. No esperes hasta el miércoles, tenemos Champions y estamos ocupados. Howard Webb, ven mañana y explícanos por qué no es penalti”, insistió.

No es la primera vez en las últimas semanas que Guardiola expresa su frustración con los árbitros. Ya lo hizo tras la derrota en Newcastle, donde reclamó dos penaltis no señalados, y también ha mostrado su enfado por el trato que, a su juicio, recibe Erling Haaland. Incluso recordó decisiones como el gol anulado a Antoine Semenyo en la ida de las semifinales de la Carabao Cup.

“Ganamos a pesar de ellos. Hemos logrado seis Premier League en nueve años. Me gustaría tener a los jugadores para luchar contra eso. Lo digo porque quiero pelear con mis jugadores, porque lo hemos hecho durante años: incluso con estas decisiones, podemos ganar”, comentó.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el protagonista involuntario de la noche, Farai Hallam, vivió un estreno intenso en la élite del fútbol inglés. Su historia personal añade un matiz curioso: antes de ser árbitro, fue futbolista y llegó a jugar en España, concretamente en el CF Federico Mayo de Jerez de la Frontera. Un debut que, como señaló Guardiola, difícilmente pasará desapercibido.