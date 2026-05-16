Pep Guardiola sigue creando dudas sobre su futuro

Solo ocho títulos separan a Pep Guardiola de Sir Alex Ferguson. El técnico de Santpedor, historia del fútbol mundial, conquistó este sábado el trofeo número 41 de su carrera como entrenador para acercarse al histórico registro de la leyenda del Manchester United, que conquistó 49 títulos en los banquillos.

La victoria frente al Chelsea en la final de la FA Cup le dio al técnico catalán el doblete copero esta temporada (ya ganó al Arsenal en marzo en la EFL Cup) y, muy probablemente, será el último trofeo que alce el Manchester City esta temporada, con la Premier League muy complicada al tener dos puntos menos que el Arsenal a falta de dos jornadas para la conclusión.

Eso sí, esta FA Cup podría no ser el último título de Pep Guardiola con el City, porque el técnico catalán todavía no confirma ni desmiente su marcha de Inglaterra a final de temporada. En declaraciones antes de la final confirmó su continuidad, pero tras el duelo en Wembley volvió a sembrar dudas.

Lo confirma, pero...

Fue en declaraciones a la 'BBC' donde el que fuera entrenador del FC Barcelona insistió una y otra vez en que tiene contrato con el club mancuniano. A la pregunta de la periodista sobre si seguirá la próxima temporada, Pep respondió tajante: "Sí".

"¿Definitivamente?", se le insistió. "Estoy aquí, tengo contrato", contestó Guardiola. Pero no se quedó ahí, sino que incluso se mostró algo cansado de repetir lo mismo una y otra vez: "La gente me está preguntado por ello desde hace mucho tiempo. Yo sé la respuesta, vosotros deberíais saber la respuesta. Estoy aquí, hasta el final de temporada de la Premier League".

...vuelven las dudas

Ya tras el encuentro frente al Chelsea, tras valorar la presente temporada como "menos difícil" que la anterior "por muchas razones", no quiso confirmar su continuidad en declaraciones a 'TNT Sports', alimentando todavía más las dudas sobre su futuro: "¿Si me quedo? Que tengáis buena noche".

Dejando a un lado el aspecto personal, se centró Pep en lo profesional y dijo que no hay tiempo para celebraciones porque el partido de Premier frente al Bournemouth está a la vuelta de la esquina: "No quiero celebraciones. Ni una sola cerveza. Ya saben cómo es el partido contra el Bournemouth (fuera de casa). Será aún más difícil. Intentaremos ir allí y conseguir un buen resultado".

Y se pronunció sobre los fichajes de invierno, Guehi y Semenyo, este último protagonista de la final de la FA Cup: "Puedes gastar no sé cuánto dinero. Si funciona, es barato. Puedes gastar menos dinero y, si no funciona, es caro. Tuvimos la oportunidad y ambas han sido realmente extraordinarias".

Piden que siga en el City

Más allá de Guardiola, también hablaron varios protagonistas, entre ellos el propio Guehi, que aseguró que "a todos nos encantaría que Pep se quedara". "Es una leyenda del fútbol y he aprendido muchísimo desde que llegué aquí", añadió.

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Y recibió múltiples elogios de Bernardo Silva: "Cambió mi forma de ver el fútbol. El 80% de mi carrera la pasé con él como entrenador. Todo lo que anhelaba lograr lo conseguí con él. La relación que tenemos es muy sólida, con sus altibajos. Me importa mucho el Manchester City. Es su decisión. No me corresponde opinar al respecto. Le deseo lo mejor. Disfruto mucho estar con él y haber compartido tantos momentos juntos".