Stuart Pearce, exfutbolista inglés, aconseja a Guardiola ser director deportivo del Manchester City: "Intentaría retenerlo todo el tiempo que fuera humanamente posible"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, podría dejar su puesto en el banquillo 'citizen' al finalizar la presente temporada 2025/2026. Guardiola lleva en el cargo desde el 1 de julio de 2016 y su contrato finaliza el verano de 2027.

Stuart Pearce, exentrenador del Manchester City, piensa que el club inglés debe retener al entrenador catalán lo máximo posible en el club. El inglés planteó la idea de nombrarlo director deportivo si deciden ponerle fin al acuerdo como entrenador de los 'Sky Blues'.

"¿Se puede replicar lo que él ha conseguido? Ha sido absolutamente increíble. Obviamente, yo estaba en el City antes de que llegara la riqueza y la opulencia. Así que se puede ver el impacto que ha tenido. Yo intentaría retenerlo todo el tiempo que fuera humanamente posible", comentó el inglés para 'Betway'. Pearce insistió en la importancia de Guardiola, incluso de delegarlo a otro puesto si se busca un nuevo entrenador: "En los últimos años se ha hablado de que podría dejarlo. Personalmente, si yo fuera el City, lo mantendría allí; incluso se le podría mantener como director deportivo después".

Guardiola responde, pero sin 'mojarse'

Durante esta temporada se especuló su posible salida tras el final de campaña, recibiendo en varias ocasiones preguntas en rueda de prensa sobre el tema. Guardiola dijo en enero: "Tengo un contrato. Lo he dicho mil millones de veces. Son diez años aquí. Algún día me iré, pero tengo un contrato". Le reformularon la pregunta el pasado viernes, pero el exentrenador de Barça se mantuvo firme en su postura: "Me queda un año más de contrato. La pregunta es [la misma que] hace uno o dos meses, pero les diré de nuevo que la respuesta es la misma".

Manchester City manager Pep Guardiola reacts during the English Premier League soccer match between Newcastle United and Manchester City at St James / Owen Humphreys/PA Wire

El sustituto de Pep

A pesar de que Guardiola firmó una extensión de contrato en noviembre de 2024 con el Manchester City hasta 2027, ya se habla de Maresca como su sustituto. El exentrenador de Chelsea está sin equipo y podría recoger el relevo de Guardiola casi una década después de su fichaje.

Enzo Maresca saludando a Dani Olmo y Gerard Martin en Stamford Bridge / Valentí Enrich

Una era llena de títulos

En estos casi 10 años del español en la banda técnica del Etihad Stadium, el Manchester City conquistó 6 títulos de la Premier League, 2 FA Cups, 4 Carabao Cups, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes, un legado en los banquillos del 'City' que será muy difícil de igualar.

Los jugadores del Manchester City celebran durante un desfile en un autobús descapotable el título de campeones de la Premier League, en Manchester, Reino Unido, el 14 de mayo del 2018 / EFE/Nigel Roddis

Guardiola va a por la Premier

El equipo de Pep se posiciona segundo en la clasificación de la Premier League, a 5 puntos del Arsenal y con un partido menos que los de Arteta. Los 'Gunners' van primeros con 64 ptos., pero el Manchester City (59 ptos.) ya le 'dio la vuelta a la tortilla' con Pep en la temporada 2022-23 y 2023-24 después de Navidad. Quién sabe si esta temporada lo hará por tercera vez, levantando su séptimo campeonato ligero con los 'Sky Blues'.

EL ENTRENADOR ESPAÑOL DEL MANCHESTER CITY, PEP GUARDIOLA, POSANDO CON EL TROFEO DE LA LIGA INGLESA / Nick Potts/PA Wire

El futuro del técnico español sigue siendo un misterio y su entorno es muy cuidadoso con las informaciones expresadas, pero la posibilidad de ver a Guardiola fuera de la banda del Etihad, después de casi una época repleta de éxitos, suscita una mezcla de sensaciones en la afición 'citizen'.