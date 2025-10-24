Pep Guardiola sale en defensa del Liverpool y ataca a los expertos: "Los 'pundits' saben todo ahora en cinco partidos"

En la rueda de prensa previa al partido de este domingo frente al Aston Villa, Pep Guardiola ha comentado con ironía cómo los analistas están dictando sentencias tras apenas cinco jornadas. "Sé que todos los expertos ya saben lo que va a pasar —yo no", ha afirmado, defendiendo además al Liverpool y poniendo en contexto la reciente recuperación de su propio equipo.

Círiticas a los expertos y defensa de los rivales

El técnico español se ha mostrado firme ante la prensa al abordar lo que considera una narrativa prematura sobre la temporada de su equipo. "En los dos o tres primeros partidos parecía que estábamos fuera de la carrera por la Premier League. Ahora dicen que el Liverpool está acabado", ha señalado en rueda de prensa.

Por otro lado, el de Sampedor ha pedido respeto para el equipo de Arne Slot después de que algunos analistas británicos dieran por 'acabado' al equipo 'red' tras los malos resultados cosechados en las últimas jornadas. "El Liverpool es un equipo extraordinario. Lo ha demostrado durante años. No sé si esta temporada ganarán o no, pero pensar que están acabados por un mal mes no tiene sentido", ha señalado.

Arne Slot, entrenador del Liverpool, durante el partido de la Premier League entre el Liverpool FC y el Manchester United, / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

El catalán ha insistido en que el fútbol inglés vive una época de altísima competitividad, en la que varios equipos pueden pelear por el título. "Creo que, obviamente, el Liverpool y el Arsenal estarán ahí, y alguien más también. Espero que nosotros podamos estar ahí hasta el final".

Elogios a Unay Emery y advertencia para los 'villanos'

De cara al encuentro del domingo, Guardiola ha mostrado admiración por el trabajo del técnico vasco al frente del Aston Villa, equipo que se ha convertido en un habitual de competición europea y que no ha empezado de la mejor manera posible.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / AP

"Tengo muchísima admiración por Unai. Es increíblemente consistente, está muy bien preparado y es muy inteligente. Su equipo juega con una idea clara y mucha personalidad", dijo el técnico del City.

La mejor versión del equipo, por llegar

El ex entrenador del Barcelona y del Bayern de Múnich ha reconocido que su equipo aún busca su mejor versión y que la acumulación de partidos y lesiones ha condicionado el inicio de curso. "Algunos jugadores todavía no están al cien por cien, pero la actitud es la correcta. Queremos llegar bien a noviembre y diciembre, cuando se empieza a decidir la temporada", ha explicado.

Manchester City players celebrate after Manchester City's Bernardo Silva scored his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Villarreal and Manchester City in Villarreal, Spain, Tuesday, Oct. 21, 2025. (AP Photo/Alberto Saiz) / Alberto Saiz

Una victoria para volver a soñar

Los citizens llegan al partido del domingo en segundo puesto de la tabla, a tan solo tres puntos del Arsenal, que es líder. Los de Guardiola buscarán prolongar su buena racha — siete victorias y dos empates en los últimos nueve partidos — y, para ello, contarán con un Haaland en estado de gracia. El delantero noruego lleva dieciocho goles y dos asistencias en los quince partidos que ha disputado esta campaña.

Haaland, uno de los grandes aspirantes a la Bota de Oro 2025/26 / Dave Thompson

Sin embargo, han saltado las alarmas en el Reino Unido en las últimas horas después de que el '9' del City haya publicado su primer vídeo en YouTube. Al ser cuestionado sobre este asunto en rueda de prensa, el técnico español ha afirmado que "la vida privada es la vida privada y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Respetar el club, que es lo más importante, el resto, pueden hacer lo que quieran".

Bajas sensibles para viajar a Villa Park

Pep ha confirmado que seguirán sin poder contar con algunos jugadores clave. Los mismos que no pudieron estar en Villarreal todavía siguen sin estar listos", ha explicado el técnico en referencia a Rodri y Khusanov. El joven defensa uzbeko continúa recuperándose de la lesión sufrida en el empate ante el Arsenal en el Emirates a finales de septiembre y aún no ha vuelto a entrenarse con el grupo. "Está cerca de regresar, pero todavía no. Es una lesión en una zona muy delicada del cuerpo", ha detallado el entrenador.

Sobre Nico González, el técnico ha reconocido que su participación esta jornada dependerá de la evolución de las próximas horas: "No he hablado aún con los médicos; veremos hoy y mañana cómo se siente. Tiene algo en el pie", ha señalado Guardiola, dejando en el aire que el jugador gallego entre en la convocatoria.