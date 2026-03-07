Pep Guardiola recupera todo su arsenal justo antes del Madrid

El Real Madrid-Manchester City está a la vuelta de la esquina. Unos octavos de final de la Champions eclipsan cualquier otro partido, pero antes de eso tanto blancos como británicos debían solventar sus respectivas papeletas en LaLiga y en la FA Cup. Los de Arbeloa lo hicieron con victoria este viernes frente al Celta, mientras que los de Guardiola afrontan esta misma noche los octavos de la Copa ante el Newcastle.

Parece estorbarle, y mucho, ese partido al técnico catalán. No por menospreciar la competición, sino por el poco tiempo de descanso que tendrá el City de cara a la Champions con respecto al Real Madrid por culpa de un horario (sábado, 21.00 horas) que no ha gustado nada en Mánchester.

Pero al mal tiempo, buena cara. Si de algo puede servir el duelo frente al Newcastle es para coger rodaje con vistas al miércoles, sobre todo en aquellos futbolistas que llevaban tiempo lesionados (algunos más que otros) y que deben ir ganando confianza y minutos para poder plantarle cara al Madrid. Es el caso de Haaland, Savinho y compañía, que podrían unirse a los Semenyo, Cherki, Bernardo Silva, Marmoush y Foden para completar una ofensiva de ensueño que podría convertirse en una auténtica pesadilla para la defensa madridista.

Haaland, a lo suyo; Doku y Savinho, en rodaje

El delantero noruego regresó el pasado 4 de marzo y disputó los 90 minutos frente al Nottingham Forest tras ausentarse frente al Leeds por molestias físicas. No parece que Haaland vaya a tener problemas para llegar en plenas condiciones a los octavos de la Champions, aunque Pep podría darle descanso esta noche para evitar contratiempos innecesarios.

Erling Haaland amenaza al Madrid / EFE

Y es que el del pasado 4 de marzo fue 'el partido de los regresos'. Ausente desde el 28 de enero, Jeremy Doku por fin volvió a sentirse futbolista un mes después. El belga, que fue uno de los mayores quebraderos de cabeza para el Madrid en el partido disputado en el Bernabéu en la fase liga de la Champions (1-2), vuelve a los terrenos de juego en el momento más importante de la temporada. Guardiola le dio 13 minutos el otro día y, probablemente, tendrá una nueva oportunidad ante el Newcastle de demostrar que puede ser útil el miércoles.

Pero no solo se rearma el técnico catalán con Haaland y Doku, sino que completa su 'tridente de regresos' con Savinho. El ex del Girona, que se lesionó el pasado 1 de enero, ha ido acumulando minutos en los últimos dos encuentros (Leeds y Nottingham Forest) y todo apunta a que seguirá con su rodaje este sábado, por lo que también podría llegar en plenas condiciones a la eliminatoria frente al Real Madrid.

Guardiola abraza al Savinho después de ganar al Nottingham Forest / 'X'

Rodri mejora "paso a paso"

A todos ellos se les suma el gran nivel que está mostrando Rodri Hernández recientemente. "Está yendo todo tal y como lo deseábamos desde hace mucho tiempo, para no tener contratiempos. Está teniendo una rutina consistente para jugar. Tenemos muchos partidos en un corto periodo de tiempo, viajes largos, vamos a Madrid, a Londres... El cansancio aparece y hay que utilizar a toda la plantilla. Rodri, paso a paso, va mejorando cada vez más".

La gran incógnita, en cambio, sigue siendo el canterano Nico O'Reilly, que se lesionó frente al Leeds el 28 de febrero y que es duda para el miércoles. "Ayer se sintió mejor. Ya veremos hoy", dijo el viernes Guardiola sobre el joven lateral izquierdo, que podría salir de una enfermería que tan solo ocupan Gvardiol y Kovacic. Todas las dudas se despejarán esta noche.