PREMIER LEAGUE
Pep Guardiola reacciona al cese de Rosenior en el Chelsea: “Siempre que esto sucede pienso en lo afortunado que soy"
El entrenador del City afirmó que eligió "el club correcto hace 10 años"
El Manchester City ya es el nuevo líder de la Premier League. No lo era desde la jornada 1 de competición, cuando el Arsenal cogió el relevo, pero parece que no todo va bien en casa de los 'gunners'. Ahora, el equipo de Pep Guardiola, que parecía lejos de poder ganar la liga tan solo hace unos meses, depende de sí mismo para hacerlo.
De momento, el conjutno 'sky blue' cumplió en su visita a Turf Moor. El City venció al Burnley con gol de Erling Haaland y mendó a los burdeos a la Championship.
En la rueda de prensa posterior a ese partido, Pep respondió a la pregunta alrededor de una de las noticias del día, el cese de Liam Rosenior como entrenador del Chelsea tras tan solo 107 días en el cargo.
“Lo siento mucho. Estoy bastante seguro de que es un entrenador para este nivel”, dijo Guardiola. “Siempre que esto sucede, siempre pienso en lo afortunado que soy, una vez más, de estar en el club en el que estoy”.
"Elegí el club correcto hace 10 años, con una jerarquía increíble, directores ejecutivos y directores deportivos increíbles. Increíble. La consistencia, la confianza con las personas con las que trabajo aquí, es asombrosa. Tengo tanta suerte". añadió. "La decisión (del Chelsea) no es de mi incumbencia..."
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