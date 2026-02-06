Pep Guardiola se pronuncia sobre su futuro en el Manchester City

Todas las alarmas empezaron a sonar en el Etihad cuando el pasado miércoles la BBC aseguró que Pep Guardiola no continuará en el Manchester City una vez finalizado su contrato. Dicha información cuestionaba incluso que el técnico de Santpedor fuese a cumplir el año que le resta de vínculo, abriendo la puerta a su posible adiós el próximo verano.

El entrenador catalán firmó a finales de 2024 hasta junio de 2027 con el Manchester City. En ese sentido, en Inglaterra aseguran que la decisión será tomada una vez finalice la presente temporada, en la que el City sigue persiguiendo al Arsenal en la Premier mientras ya está en octavos de final de la Champions League. En caso de que decida seguir en Mánchester, lo haría tan solo para finalizar su contrato, eliminando cualquier posibilidad de renovación.

Pep rompe su silencio

Tras horas de silencio y de incertidumbre, ha sido ahora cuando Pep Guardiola ha decidido romper su silencio. El técnico de Santpedor fue cuestionado por ello en la rueda de prensa previa al duelo de alto voltaje que su equipo vivirá frente al Liverpool el próximo domingo.

¿Sabe algo el City sobre su futuro? "No, porque me queda un año de contrato", respondió al respecto Guardiola este viernes en rueda de prensa, negando cualquier rumor que lo sitúa fuera del conjunto 'cityzen'. Una respuesta que pareció no convencer a los periodistas, que insistieron sobre el tema. Pero Pep se mantuvo tajante: "La respuesta es la misma que te dije hace dos meses".

Y es que hace tan solo 60 días el que fuera entrenador del FC Barcelona ya salió a desmentir cualquier rumor y aseguró que se quedaría en el City, al menos hasta finalizar su relación contractual, que cumplirá en verano una década desde su llegada al club en 2016. Un periodo en el que ha conquistado seis Premier League y la primera Champions de la historia de la entidad.

Su altavoz y los elogios a Haaland

En otro orden de temas, también se pronunció Pep Guardiola sobre su participación en discursos sobre conflictos políticos, después de que la comunidad judía de Mánchester le criticara por no centrarse en el fútbol al haber participado en un concierto a favor de Palestina: "Si te soy sincero, no creo que dijera nada especial. No lo siento así. ¿No puedo expresar mi opinión porque soy un entrenador de fútbol? No estoy de acuerdo, pero respeto todas las opiniones. Lo que dije es que, ¿cuántos conflictos hay ahora en el mundo? ¿Cuántos? Muchos. Los condeno todos. Cuando matan a gente inocente, los condeno todos".

Finalmente, también habló sobre uno de los grandes nombres propios, el de Erling Haaland. Su participación en el once titular frente al Liverpool después de ser suplente ante el Newcastle sigue siendo una incógnita que no quiso resolver Pep Guardiola en rueda de prensa, aunque sí que tiene claro que "es el mejor delantero del mundo". "No lo sé, ya veremos mañana. Lo único que diré es que creo que es el mejor. Haaland es el mejor delantero del mundo", concluyó el técnico.