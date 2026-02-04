Guardiola: "Es la primera vez en diez años que un periodista me hace esta pregunta. Parece que no os lo permiten…"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, suele tomar posición cuando algo no le parece bien. El catalán es un tipo de persona que se 'moja', que expresa lo que opina y que no tiene miedo a guardarse según qué pensamientos por el qué dirán. Esta vez, el de Sanptedor habló abiertamente sobre algunos de los conflictos más graves del mundo actual, desde el genocidio en Palestina y la guerra de Rusia contra Ucrania hasta los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, y cuestionó cómo, en pleno avance tecnológico, la humanidad sigue matándose entre sí.

La semana pasada, participó en Barcelona en un concierto benéfico a favor de Palestina, donde también lanzó un discurso contundente. Esta vez, lo hizo en una rueda de prensa, en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga contra el Newcastle United.

Pep Guardiola da el pistoletazo de salida al concierto-manifiesto @actxpalestine desde el Palau Sant Jordi / SPORT.es

“Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la información tan clara frente a nosotros. El genocidio en Palestina, lo que pasa en Ucrania, en Rusia, en Sudán… en todos los lugares del mundo”, señaló Guardiola en una rueda de prensa que estaba embargada hasta este martes por la noche, siguiendo la práctica habitual de los medios británicos.

“Me alegra que me preguntes porque creo que es la primera vez en diez años que un periodista me hace esta pregunta. Parece que no os lo permiten… no lo sé. Pero, ¿hay alguien que vea lo que pasa y no se sienta afectado?”, añadió. El técnico español reflexionó sobre el sufrimiento que generan estos conflictos: “Ahora podemos verlo todo, antes no. Me duele. Querer hacer daño a otro país… me duele. Matar a miles de personas inocentes… me duele. Tengo amigos en diferentes países y defender una idea matando a miles de personas… lo siento, pero siempre estaré en contra de eso. Siempre. No puedo imaginar cómo alguien no puede sentirse así. Cuando ves esas imágenes todos los días, los padres, madres, hijos, sus vidas destruidas… ¿la gente no siente empatía? No lo entiendo”, apuntó.

Ayudar por delante de todo

En este sentido, Guardiola recalcó que lo más importante es tomar acción, y luego ya se podrá debatir: “No preguntes si está bien o mal, ayudadlos. Son seres humanos. Después podemos discutir, podemos tener ideas diferentes, pero cuando la gente se está muriendo, hay que ayudar. Proteger una vida es lo único que tenemos. Con todos los avances que tenemos, podemos llegar a la luna, podemos hacer de todo… pero aún nos matamos. ¿Por qué? ¿Para qué?”, señaló.

El entrenador también hizo referencia a casos recientes de violencia en Estados Unidos: “Veo las imágenes y me duele, por eso siempre hablaré para que seamos una mejor sociedad. No cambiaré nada, pero siempre lo intentaré. Por mis hijos, por mi familia, por todos vosotros. Mira lo que pasó con Renee Good y Alex Pretti: asesinaron a un enfermero entre cinco o seis personas, diez disparos. ¿Cómo puedes defender eso?. La sociedad perfecta no existe. Yo no lo soy, nadie lo es, pero debemos trabajar para que el mundo sea mejor. Una persona que defiende a otra y es asesinada… ¿cómo puedes defender eso? Siempre estaré aquí para hablar contra ello”, cuestionó.