Pep Guardiola: "Mis padres me hicieron muy buena persona"

El Manchester City vuelve a rodar este sábado ante el Leeds United (16:00 horas) con una clara misión: recuperar la senda de la victoria. El Etihad acogerá un duelo clave para reengancharse a la pelea por la Premier League tras la última derrota contra el Newcastle y para poner fin a una racha de dos partidos consecutivos perdiendo después de caer ante el Bayer Leverkusen en la Champions League.

Pep Guardiola, entrenador sky blue, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Leeds para hablar de las rotaciones que hizo ante el Leverkusen, el futuro de Bernardo Silva, la situación de Rodri Hernández y la capacidad goleadora de Erling Haaland, entre otros temas.

El técnico de Santpedor arriesgó por completo ante el conjunto alemán en la Champions. Nico González fue el único futbolista que mantuvo su lugar en el once respecto a la derrota contra el Newcastle, pero su City, falto de herramientas en ataque, cayó por 2-0 en casa. Tras el choque, dijo que había sido demasiado generoso al dar oportunidades a jugadores con pocos minutos.

Preguntado sobre ello, destacó: “Mi madre y mi padre me hicieron una persona buenísima. Soy muy bueno. Qué va, no se trata de eso. No lo hicimos bien, eso es todo. Habrá que hacer rotaciones, pero tenía mucha confianza en estos jugadores, y la sigo teniendo. Fue una buena lección aunque ya sea un entrenador experimentado”.

El futuro de Bernardo y la evolución de Rodri

Guardiola también fue preguntado por Bernardo Silva, quien ha sonado con fuerza en los últimos veranos para abandonar el club. “Quiero lo mejor para Bernardo Silva, y si quiere quedarse en el Manchester City estaré más que encantado, pero no hablo de ese tema con él. Siempre quiero lo mejor para su familia y, por supuesto, ya lleva nueve años aquí. Al final, él decidirá con el club qué es lo mejor…”, señaló sobre el luso.

Bernardo Silva acaba contrato y se plantea regresar al Benfica / EFE

También habló de Rodri Hernández, lesionado desde el pasado 2 de noviembre, quien avanza poco a poco en su recuperación. “No está muy lejos de volver…”, apuntó sobre el español. De momento, la gran estrella del City está siendo un Haaland que sostiene al equipo en ataque: en la liga suma 14 goles y 1 asistencia en 12 encuentros. “No es la principal preocupación, pero por supuesto que necesitamos que más jugadores marquen. En general, quitando el último partido, hicimos muchas cosas buenas en cuanto al juego, en todos los aspectos que comentamos. Y, por supuesto, Erling es importantísimo, al igual que los demás…”, añadió.

Finalmente, Guardiola analizó la ventaja de puntos que tiene el Arsenal de Mikel Arteta sobre su equipo. “Siempre hay que hablar del próximo partido, y luego ya veremos. El Arsenal nos saca ventaja, y está muy fuerte en la Premier League y en el resto de competiciones. Y está mejorando como equipo. Veremos”, sentenció.