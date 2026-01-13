Pep Guardiola ya le saca rendimiento a su inversión millonaria: Semenyo vuelve a marcar como 'sky blue'

Si su fichaje hubiera sido el año pasado, Antoine Semenyo no hubiera podido disputar la Copa de la Liga con el Manchester City. Gracias a un cambio de normativa de la English Football League, organizadora del torneo, un jugador que ya había jugado la competición con otro equipo la misma temporada, como el extremo con el Bournemouth, puede jugarla con su nuevo equipo siempre y cuando no sea en la misma ronda. Con los 'cherries' fue en la segunda ronda de la Carabao Cup, cuando perdieron con el Brentford. Con los 'sky blue', ha sido en la ida de las semifinales ante el Newcastle, el actual campeón.

Newcastle - Manchester City Carabao Cup NEW 0 2 MCI Alineaciones Newcastle Pope; Hall, Botman, Joelinton, Yoane Wissa (Woltemade, m. 69), Anthony Gordon (Elanga, m. 69), Thiaw, Jacob Murphy (Barnes, m. 46+), Bruno Guimaraes (Trippier, m. 88), Jacob Ramsey (Tonali, m. 69), Miley. Manchester City Trafford; Nunes (Lewis, m. 62), Khusanov, Alleyne, Aké (Ait Nouri, m. 88); Bernardo Silva, O’Reilly (Rodri, m. 62), Semenyo; Foden (Reijnders, m. 62), Doku (Cherki, m. 77), Haaland.

Y el ghanés está justificando la inversión 'galáctica' que hizo el equipo de Pep Guardiola por él, 72 millones de euros. Dos goles en dos partidos con los 'cityzens', y dos rondas superadas. En su debut, Semenyo puso su granito de arena en la goleada por 10 a 1 ante el Exter City, y volvió a marcar este martes ante el Newcastle. E incluso le anularon otro por un justísimo fuera de juego de Haaland que tuvo que revisar el VAR tras un saque de esquina.

El City sufrió en St. James Park antes del gol del extremo. Remató a la red desde el área pequeña un gran centro raso de Doku que rozó en Bernardo Silva. Y tras éste, tampoco estuvo completamente cómodo el equipo de Guardiola. Haaland no tuvo su mejor noche, y es que el City no había tirado a puerta en toda la primera parte, y el Newcastle tuvo varios avisos a los palos de Trafford.

La entrada de Cherki, precisamente sustituyendo a Doku, el más incisivo, cambió la dinámica. El francés volvió a demostrar que está hecho de otra pasta. En apenas diez minutos generó tres ocasiones claras, hasta que tuvo el premio del gol en el noveno minuto añadido (99') a pase de Air Nouri.

“Antoine ha tenido una temporada increíble. Creo que el Manchester City ha fichado a un jugador muy, muy bueno”, comentó Eddie Howe, entrenador del Newcastle, en la previa del partido tras conocerse que Semenyo estaría disponible para Guardiola. Un fichaje de impacto inmediato. El City deja casi resuelta la eliminatoria.