Pep Guardiola: "No sé qué haremos en esta ventana de fichajes"

El Manchester City visita este martes al Brentford (20:30h) con la intención de confirmar que lo peor ya ha pasado. El conjunto 'skyblue' encadena tres victorias consecutivas y quiere seguir sumando para empezar a escalar posiciones en la clasificación de la Premier League.

En ese sentido, el técnico Pep Guardiola explicó que el ánimo del equipo es mucho mejor, aunque todavía hay trabajo por delante. "Hemos ganado tres partidos. Antes era imposible ganar uno. Ahora hemos ganado tres, y eso nos ayuda. Pero la realidad es que ganamos a un equipo en el último partido por la diferencia de la Premier League y la League Two, los escudos de ambos equipos, y muchas razones por las que deberíamos ganar. Lo hemos hecho bastante bien, pero todavía tenemos que esperar para ver si somos quienes somos, aunque el ánimo es mejor", apuntó.

UN HUESO DURO DE ROER

No será tarea fácil sacar los tres puntos del campo del Brentford, ya que es el segundo mejor local de la Premier con 22 puntos en 10 partidos (7 victorias, 1 empate y 2 derrotas). "Tenemos un partido muy complicado, el equipo de Thomas [Frank] siempre crea muchos problemas. Son un equipo fantástico", señaló el entrenador catalán.

Además, Guardiola se deshizo en elogios con el joven entrenador de 'Las Abejas': "Tengo la sensación de que está muy contento allí, está a gusto. Pero tengo la percepción de que tarde o temprano le asignarán un equipo para luchar por objetivos más ambiciosos y lo hará muy bien".

EL MERCADO DEL CITY

Otro de los temas del día en el City es el futuro de Kyle Walker, que todo apunta a que se marchará. Sin embargo, el técnico de Santpedor no quiso desvelar ninguna novedad. "He dicho lo que he dicho. No añadiré nada más. No tengo novedades. En mi mente está el Brentford", manifestó.

El Manchester City se está moviendo para reforzarse en la actual ventana de fichajes. A este respecto, Guardiola explicó los motivos de la posible llegada de nuevos jugadores: "No sé qué haremos en esta ventana de fichajes. Hemos tenido muchos problemas, especialmente en la defensa, y todavía los tenemos, y esa es la razón por la que el club está pensando qué vamos a hacer en esta ventana de fichajes o quizás en verano".

Por último, Pep Guardiola expuso las prioridades del club 'cityzen' en el mercado. "Desde el principio de la temporada, las prioridades eran la defensa y el centro, sí. En las posiciones de ataque estamos más o menos bien, pero atrás hemos tenido muchos problemas toda la temporada", finalizó.