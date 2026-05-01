Pep Guardiola. "Si no te gusta el calendario, ve a entrenar a Francia o a Portugal"

El Manchester City y el Arsenal protagonizan uno de los finales de la Premier League más parejos de los últimos tiempos. Empatados a puntos en lo más alto de la tabla, el Arsenal juega este sábado en el Emirates Stadium ante el Fulham debido a su partido de la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Atlético de Madrid en el mismo estadio.

Por otro lado, el Manchester City disputa este lunes su partido de la jornada 35 de la Premier League ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium (21:00h CET). Antes de este choque, el entrenador 'cityzen', Pep Guardiola, compareció en rueda de prensa y admitió que es "otra final" y que el hecho de que sus rivales jueguen antes "es normal, es parte del calendario. A veces juegas primero y a veces después. Es lo que hay. Nada cambia en esta etapa de la temporada. Sabes exactamente lo que tienes que hacer."

"Es lo que hay. El Arsenal está en semifinales de la Champions League, así que es lo que hay. Cuando ganamos el triplete, teníamos un calendario similar, pero aprendí hace mucho tiempo a no esperar nada diferente. Tenemos que adaptarnos e ir partido a partido", añadía.

Además, preguntado sobre el aplazamiento de partidos de equipos como el PSG en sus ligas domésticas, Guardiola fue contundente: "Puede ocurrir en otros países, pero aquí es lo que hay. Tenemos que adaptarnos. Si no te gusta, vete a entrenar a Francia o Portugal. Me gusta estar aquí, y lo he dicho muchas veces. Cuando estaba en el Barcelona y veía a los entrenadores quejarse del calendario. Siempre ha sido así. Así que nunca esperé nada diferente".

En cuanto a John Stones, que anunció que dejaría el club este verano tras una década en Mánchester, Pep recordó que fue "uno de mis primeros fichajes. Recuerdo haber viajado a Londres para conocerlo en casa de mi hermano por primera vez. Era joven, y hay muy pocos jugadores que puedan comprender lo que nosotros, como club, hemos logrado juntos durante este período. Fue, con diferencia, el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones en Estambul."

"Tiene una personalidad arrolladora, y ahora que se siente en forma, esperemos que encuentre el ritmo físico necesario para estar listo. Es una persona increíble, dentro y fuera del campo", agregó sobre el inglés, que ha conquistado 16 títulos con el Manchester City.

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Finalmente, Pep dio novedades sobre el estado físico de Rodri Hernández, de quien "confía" que esté disponible ante el Everton: "Está mejorando. Todavía no ha entrenado con nosotros, así que veremos qué pasa en los próximos días."