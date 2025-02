Pep Guardiola: "La gente no me creerá, pero hemos jugado muy bien"

El miércoles 19 de febrero, el Manchester City era eliminado de la Champions League en el play-off previo a los octavos ante el Real Madrid. Este domingo 23, el Liverpool les pasaba por encima en el Etihad en la 26ª jornada de la Premier League. Un doble golpe contundente para un Pep Guardiola que le ha restado importancia en rueda de prensa.

Lo cierto es que el cuadro inglés tuvo muy pocas opciones de hacerle daño al Madrid. Se le escapó el empate en el Etihad (2-3) con el tardío gol de Jude Bellingham y prácticamente ni se presentaron en el Santiago Bernabéu (3-1). Contra el conjunto de Arne Slot, no fueron capaces de marcar ni un solo gol y encajaron dos, uno de Salah y otro de Szoboszlai, pero la sensación es que podría haber caído alguno más.

Mientras el Liverpool acaricia la Premier League con 64 puntos en 27 jornadas, el City está en la cuarta plaza con 44 unidades (las mismas que el Newcastle) y tendrá que conformarse con esta lucha por la 'zona Champions' hasta final de curso. Sin embargo, para Guardiola, "si analizas el partido de hoy, hemos estado muy bien... Hemos perdido, y cuando se pierde no hay mucho que decir, pero hemos jugado muy bien...", opinó el de Santpedor en la rueda de prensa posterior al choque.

Reconozco a mi equipo en los últimos dos partidos de liga (contra Newcastle y Liverpool), estuvimos brillantes en ambos Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

Guardiola, pese a una nueva derrota, se mostró feliz por el partido que hicieron sus hombres ante el Liverpool. "Los extremos, Savinho y Doku, estuvieron muy bien. Los jóvenes serán el futuro del equipo... Lo tengo claro. Reconozco a mi equipo en los últimos dos partidos de liga (contra Newcastle y Liverpool), estuvimos brillantes en ambos. El ritmo de hoy, el juego, la presión, la solidaridad... Lo apruebo, fue realmente bueno", consideró.

Guardiola, durante el City-Liverpool / AP

"La táctica era llegar al último tercio y a línea de fondo, pasó muchas veces, pero no marcamos. Hacerle daño al Liverpool con los centros es casi imposible por su tamaño (de Konaté y Van Dijk). No supimos encontrar el siguiente paso... Sé que la gente no me cree, pero lo sé porque tengo un poco de experiencia. Hoy fue una actuación realmente buena...", insistió sobre el buen desempeño, a sus ojos, de su equipo.

Estamos muy lejos del Liverpool, ya veremos en el futuro... Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

Finalmente, comparó su momento actual con el del indiscutible líder del torneo, el Liverpool de Slot. "Estamos muy lejos de ellos (el Liverpool), ya veremos en el futuro. Lo que hemos hecho en temporadas anteriores ha sido bueno, pero ahora estamos lejos de aquello. Lo sabíamos. Pero la forma en que nos comportamos y jugamos con la personalidad que mostramos, fue realmente buena...", pronunció.

Mohamed Salah, durante el partido de Premier contra el City / LAP

El próximo test del Manchester City será contra el Tottenham de Ange Postecoglou, un equipo que ha demostrado ser complicado para Guardiola esta temporada, el próximo miércoles 26 de febrero. ¿Habrá alegría o decepción en Londres?