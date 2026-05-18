Pep Guardiola, ganar o morir para 'robar' la Premier al Arsenal: "Es la única opción que tenemos"

El Manchester City se juega media -y más de media- Premier League este martes en el Vitality Stadium. El equipo de Pep Guardiola visita al Bournemouth obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de título hasta la última jornada, en la que recibirán al Aston Villa. Esperan, además, un tropiezo del Arsenal esta noche (21.00h) ante el Burnley que potencie sus opciones. Los 'gunners' cuentan con 79 puntos y los mancunianos, segundos con 77.

“Bournemouth, Bournemouth, Bournemouth”, respondió Guardiola cuando le preguntaron por la mentalidad de su equipo de cara al desenlace del campeonato. El entrenador ‘skyblue’ insistió en que toda la atención está centrada en un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.

Pep Guardiola, con la FA Cup de 2026 conquistada en Wembley / DPA vía Europa Press

El Bournemouth acumula 17 partidos sin perder en la Premier League, la mejor racha actual de la competición, y pelea por clasificarse para la próxima Champions League. Guardiola destacó el mérito de Iraola después de haber perdido piezas importantes en defensa el pasado verano. “17 partidos sin perder. La racha es increíble. Lo que han hecho, perdiendo a tres jugadores de la línea defensiva del año pasado que tuvieron éxito y luego encadenando 17 partidos sin perder es increíble”, señaló.

La situación del City es clara. No hay margen de error si quiere seguir presionando al Arsenal en la pelea por el campeonato. “La única opción que tenemos es ganar, así que tenemos que romper esa racha, si no, se habrá acabado”, advirtió Guardiola.

El técnico recordó además los problemas que ha tenido su equipo en los últimos enfrentamientos ante el Bournemouth. “Siempre han sido difíciles. Desde el año pasado, han sido partidos muy, muy duros”, explicó. Pep incluso calificó uno de esos encuentros como una de las peores actuaciones recientes de su equipo. “La temporada pasada en la Premier League fue una de las peores derrotas y actuaciones”, reconoció.

Poco descanso

Sin embargo, también recordó que el City ya fue capaz de mostrar su mejor versión frente al conjunto de Iraola en otras ocasiones. “Al mismo tiempo, en los cuartos de final de la temporada pasada jugamos realmente, realmente bien. Veremos qué versión mostramos mañana”, añadió.

El calendario tampoco juega a favor de los ‘citizens’. Mientras el City llega al choque con apenas tres días de descanso tras conquistar la FA Cup, el Bournemouth ha tenido diez para preparar el partido. A eso se suma la motivación competitiva de los locales, que siguen inmersos en la lucha por Europa. “Ellos están jugando para clasificarse para la Champions League. Cuando llegas a las últimas jornadas y el rival no se juega nada es más fácil, pero este no es el caso”, apuntó Guardiola.

Pese a ello, el mensaje del entrenador fue directo y sin rodeos. “Es lo que hay. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. No es complicado: tenemos que ganar y luego contra el Aston Villa”.

El Arsenal venció al West Ham por la mínima y se mantiene en la cúspide de la Premier League / ESPN Deportes

El gran objetivo del City es llegar a la última jornada con opciones reales de conquistar otra Premier League. “Todo lo que queremos es estar con nuestra gente al final e intentar luchar por el título y alargarlo hasta el partido contra el Aston Villa. Para eso necesitamos ganar al Bournemouth”, aseguró.

Antes del duelo en el Vitality, el Arsenal recibe al Burnley sabiendo que una victoria le permitiría mantener el liderato y depender de sí mismo. Guardiola, no obstante, dejó claro que espera la máxima competitividad del conjunto visitante aunque pueda llegar ya descendido. “En Inglaterra, los equipos siempre dan lo mejor de sí. Todos los equipos hacen todo lo posible por ganar. No tengo ninguna duda de que lo intentarán”, concluyó Guardiola.