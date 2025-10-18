Pep Guardiola echa de menos a Julián Álvarez: "Ahora me encantaría tenerle"

Julián Álvarez es uno de los jugadores más en forma del momento. El delantero centro del Atlético de Madrid es uno de los pocos rayos de luz de un inicio irregular del equipo del Cholo Simeone, y mucho se ha hablado de él y de su futuro, que ya suena para otros grandes de Europa.

Julián salió de River Plate en busca de una oportunidad en Europa que aprovechó, pero no contó con los minutos deseados. En el Manchester City, el argentino se encontró con Erling Haaland, una competencia en su posición que no le permitió explotar todo su potencial.

Vistos los pocos minutos con los que contaba, la 'araña' buscó una salida y el Atlético pudo abordar su fichaje y hacerse con él, algo que ahora Pep Guardiola lamenta.

"El año del triplete, ¿te acuerdas de los jugadores que dejaba en el banquillo? Aymeric Laporte, que era un central increíble y titular en la selección española, Julián (Álvarez) y otros que ahora me encantaría tener, pero querían jugar más y se fueron", dijo el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido ante el Everton. "Julián tenía que competir con Erling (Haaland), lo cual fue algo top para nosotros".

"Y por eso ahora está en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, con un entrenador y compañeros de talla mundial y rindiendo increíblemente bien. Y ahora me encantaría tenerlo, pero lo entiendo", añadía.

Esta campaña, Julián ha marcado siete goles y ha repartdo tres asistencias en nueve partidos de LaLiga EA Sports y la Champions League.