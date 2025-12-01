Pep Guardiola y su rueda de prensa más bizarra: ¡duró solo dos minutos!

Dicen que la vida es un instante. Pues, la rueda de prensa de Pep Guardiola previa al duelo entre Manchester City y Fulham lo fue aún más. Porque su comparecencia quedó marcada no por declaraciones incendiarias ni por grandes titulares, sino por la sorprendente brevedad. Poco más de dos minutos bastaron para que el técnico resolviera siete preguntas, en torno a 130 segundos de respuestas que dejaron al auditorio perplejo.

El contexto deportivo que rodea al City añadía todavía más interés a la intervención. El equipo venía de frenar una breve mala racha con una victoria dramática por 3-2 ante el Leeds United. Phil Foden, héroe sobre la bocina, rescató tres puntos en el tiempo añadido, después de que una ventaja de dos goles se hubiera desvanecido.

RESPUESTAS CORTAS Y CONTUNDENTES

Aquella reacción devolvió algo de paz al Etihad en la Premier League y permitió al equipo retomar aire antes de un calendario exigente. Con el viaje inmediato a Craven Cottage para enfrentarse al Fulham, la expectación apuntaba a un análisis más profundo del momento, pero Guardiola optó por la síntesis más extrema.

Testigos describieron la escena como una de las comparecencias más cortas que se recuerdan en el club, y tanto periodistas presentes como aficionados tardaron más en comentarla que en vivirla. Fue un destello, casi un trámite, una aparición que parecía confirmar que Guardiola poco quería añadir más allá de lo imprescindible.

Las preguntas intentaron abrir distintos frentes, sin conseguir ampliar demasiado el discurso. Ante la posibilidad de si el City hubiera ganado del mismo modo la temporada pasada, la respuesta fue corta y transparente: “No lo sé”. Sobre si la mentalidad del equipo había cambiado tras el triunfo, tampoco hubo espacio para interpretaciones; señaló que una victoria no define una mentalidad, ni un gol en el descuento puede explicarlo todo.

Las consultas sobre Gianluigi Donnarumma -con la amenaza de una cuarta tarjeta amarilla- solo obtuvieron que tiene “muchísimas preocupaciones”, mientras que la pregunta posterior, si había hablado con el jugador, recibió un lacónico “no”.

El técnico sí se extendió unos segundos más cuando le tocó referirse al Fulham de Marco Silva. Habló de organización, de dificultad, del crecimiento constante del rival con balón, y del reto que supone jugar en Craven Cottage. Incluso mencionó partidos recientes observados para preparar el duelo, aunque sin profundizar. Fue el único tramo donde la rueda de prensa pareció respirar. Sobre la condición física de Rodri, su habitual pilar en el mediocampo, solo se limitó a respuestas breves: “Aún no” y “No sé”, cerrando la puerta a pronósticos.

Guardiola no dejó grandes titulares, ni quiso alimentar narrativas. La conferencia se consumió como un suspiro y, con ello, el foco regresa al césped. El City viaja a Londres intentando consolidar su recuperación, afinar sensaciones y sostener la inercia que Foden reactivó en el último suspiro ante el Leeds. El silencio y la prudencia quedaron para la previa; lo próximo que hable será el balón.