Pep Guardiola aplaza su decisión: "Puedo decir que me queda un año de contrato"

No pudo ser. El Manchester City dice adiós a la Premier de forma definitiva a falta de una jornada para su conclusión. Los de Pep Guardiola empataron frente al Bournemouth y le entregaron el título al Arsenal, por lo que todos los focos se centran ahora en la figura del técnico catalán.

Pep Guardiola dirá adiós al Manchester City diez años después de su aterrizaje en el Etihad Stadium. Lo hará una vez concluya el partido frente al Aston Villa, ya instrascendente a nivel clasificatorio. Sin embargo, el de Santpedor fue preguntado por su futuro tras el encuentro ante los de Iraola.

"Con el club siempre hablo. Pero ahora no. Lo primero que deben entender es que tengo que hablar primero con el presidente. Puedo decir que me queda un año de contrato y que tuvimos muchos años de victorias", fueron las primeras palabras de Pep, en declaraciones a 'Sky Sports'.

Dejó claro, eso sí, que el primero que debe pronunciarse no es otro que le presidente del club: "La primera persona que tiene que hablar es el presidente. Hablaremos en los próximos días. Primero, tenemos que hablar con el presidente sobre qué debemos hacer".

Y quiso entonces aplazar su decisión, aunque su salida parece un hecho y el anuncio es cuestión de días o de horas. "Cuando termine la temporada, hablaremos y tomaremos una decisión", valoró antes de sentenciar de forma tajante: "Soy el hombre más feliz del planeta por estar en este club. Es extraordinario".

Elogios a Arteta

Más allá de su futuro, Guardiola también quiso felicitar al Arsenal por el título y, sobre todo, a Mikel Arteta: "Tengo que felicitar al Arsenal, a Mikel y al cuerpo técnico, a los aficionados por la Premier League que se merecían".

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"Me hubiera encantado llegar a la última jornada. Hoy el cansancio se hizo notar. El Bournemouth tuvo 12 días para prepararse. El impacto de los jugadores frescos no fue suficiente. Hemos luchado mucho y nos estamos preparando para la próxima temporada. La próxima temporada volveremos. El City volverá. Competiremos hasta el final en todas las competiciones", concluyó el que fuera entrenador de Barça y Bayern.