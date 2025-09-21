El 'peor' Haaland encandila a Guardiola: "Está al nivel de Ronaldo y Messi"

A Pep Guardiola parece darle absolutamente igual que Erling Haaland haya firmado su peor inicio en la Premier League (seis goles en la 22/23 y la 23/24, nueve en la 24/25 y cinco en la 25/26). Se rindió a la figura del 'cyborg' noruego, que se convirtiió en el futbolista más rápido en alcanzar 50 dianas en la historia de la Champions League, logrando dicha marca en su 49ª participación tras cabecear al fondo de la red un balón picadito por Phil Foden en el minuto 56 del Manchester City-Nápoles (2-0).

Haaland conversa con Guardiola / AP

Imparable en Europa

Haaland no solo batió, sino destrozó el récord que hasta el pasado jueves poseía el mítico delantero de Manchester United o Real Madrid, Ruud van Nistelrooy, que llegó a los 50 goles en 62 partidos: "Las cifras hablan por sí solas", aseveró Pep tras el triunfo ante el campeón italiano. "Está al nivel de Van Nistelrooy o Robert Lewandowski, pero especialmente de los dos monstruos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con 15 o 20 años. Erling está ahí. En cuanto a goles, es increíble", insistió.

Su idilio con el gol en Europa, eso sí, debe trasladarse a la Premier League. El Manchester City tomó oxígeno con su triunfo al eterno rival, un Manchester United que ni las vio venir en el Etihad Stadium. Y Erling se apuntó un doblete de 'killer', gustándose, incluso, con una sutil picadita en el primero.

Manchester City's Erling Haaland celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Napoli at the Etihad Stadium in Manchester, England, Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Dave Thompson) / Associated Press/LaPresse / LAP

Más de dos años de sequía

No habrá sido arranque más prolífero del noruego, pero su equipo necesita su mejor versión para sacar petróleo de su compleja visita al Emirates Stadium. Pep Guardiola y Mikel Arteta vuelven a verse las caras. Maestro y discípulo. Un discípulo que viene de hacer las cosas muy bien y de haber armado una plantilla lo suficientemente competitiva como para optar a títulos. No hay excusas.

Al City se le resiste el triunfo ante el Arsenal desde febrero de 2023. El 5-1 - el único tanto 'cityzen' lo anotó Haaland precisamente - de la pasada campaña ya está borrado de las retinas del cuadro 'cityzen', cuyo inicio de curso está siendo esperanzador, queriendo dejar atrás una 2024/25 para olvidar. Ambos están en un momento dulce, con sus respectivas victorias en su debut en la Champions League, y se disputan esta tarde (17:30h) algo más que tres puntos.