El penalti más surrealista de Bruno Fernandes: se las tiene con el árbitro y la manda a las nubes

Bruno Fernandes protagonizó una de las imágenes más virales de la jornada de Premier League. El capitán del Manchester United, tras discutir con el árbitro Chris Kavanagh justo antes de lanzar un penalti ante el Fulham, acabó mandando el balón directo a la grada.

La escena fue bastante insólita. Cuando Fernandes se disponía a ejecutar la pena máxima, el colegiado se cruzó en su camino y lo rozó sin querer. El portugués, visiblemente molesto, se giró para recriminarle el gesto y comenzó una breve discusión que alargó el ritual del lanzamiento. Con Bernd Leno avanzando hacia el punto de penalti y el público expectante, Bruno perdió el foco… y lo pagó caro.

El resultado: un lanzamiento que salió muy por encima del travesaño. Una imagen que ya circula por redes sociales con todo tipo de memes y comentarios. Realmente el penalti tomó una trayectoria difícil de comprender.

Algunos aficionados del United cargaron contra el árbitro, convencidos de que ese roce le sacó de concentración. Gary Neville, en Sky Sports, incluso sugirió que Kavanagh lo “desconcertó”.

La temporada pasada anotó todos los penaltis que chutó y el último penalti fallado fue contra Robert Sánchez el 6 de diciembre de 2023 en un partido de Premier contra el Chelsea.