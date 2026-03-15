La (pen)última esperanza del Tottenham: se busca sustituto para Tudor

El Tottenham sumó un punto importante este domingo en Anfield. Pese a ese gran paso para no meterse de lleno en los puestos de descenso de la Premier League (le saca un punto a Nottingham Forest y el West Ham, los conjuntos que marcan las posiciones rojas), el empate no cubre las carencias de un equipo que necesita una revolución.

Y dicha revolución tiene nombre y apellidos: Igor Tudor. Con la imagen que dejó el equipo en el Metropolitano y la complicada situación del equipo en liga, varios medios en Inglaterra apuntan ya a un relevo en el banquillo antes de finalizar la temporada.

A las puertas de quedar eliminado de la Champions a falta del partido de vuelta en Londres con una desventaja de tres goles, el equipo de los gallos tienen ocho jornadas decisivas en las que tiene que puntuar sí o sí si quieren mantener la categoría.

En este sentido, Sky Sports apuntó a que el club podría esperar al parón de selecciones, pero ya trabaja activamente en reemplazos y, uno de ellos, es precisamente el actual entrenador del Liverpool, Arne Slot. Además, según añade 'TalkSport', hay otros siete nombres en la mesa de Johan Lange, director deportivo, para sustituir al croata, que ya está al corriente de la situación. Entre ellos también se encuentran nombres como Sean Dyche, Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino, Ryan Mason o Robbie Keane.

Su primer punto con el Tottenham

Este domingo, los hombres de Tudor consiguieron un punto en Anfield, el primero del técnico tras cinco partidos al frente del Tottenham.

El primer gol del encuentro llegó de un tiro de falta de Dominik Szoboszlai (con algo de ayuda de Guglielmo Vicario). Su cuarto desde tiro libre esta temporada en la Premier y, según 'Opta', solo a uno de dos históricos de la competición, como David Beckham en la temporada 2000/01 y Laurent Robert en la 2001/02 (ambos con 5).

En el último minuto del tiempo reglamentario fue Richarlison el que puso un rayo de esperanza a su afición. Remató a gol de forma poco convincente tras un buen contraataque de su equipo y un pase de Kolo Muani que le dejaba con una posición franca para rematar al fondo de las mallas.

Confundió a un miembro del Tottenham con Slot

Además, Tudor dejó una de las imágenes curiosas de la jornada, que se hizo viral en pocos minutos en Inglaterra. El entrenador del Tottenham, tras salir del túnel de vestuarios de Anfield, se acercó a una persona y le saludó por la espalda. Todo parece indicar que Tudor le confundió por Arne Slot, entrenador rival, también calvo.

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La imagen se ha viralizado por la reacción de ambos. El otro interlocutor era realmente Allan Dixon, responsable del enlace con los jugadores del Tottenham. Tudor, tras ver su cara, cambió su expresión y se dirigió al banquillo del Liverpool para finalmente encontrar a Slot.