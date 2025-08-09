¡Peligro en el mercado! El Liverpool se queda sin Isak pero con 140 millones

Iba camino de ser uno de los grandes fichajes del verano, pero el Newcastle parece haber tomado ya la decisión final. Isak no se moverá de Saint Jame's Park. Así se lo ha comunicado el propio club al jugador según apuntan desde Inglaterra, algo que ha sido nada bien aceptado por el sueco.

El enfado del jugador es descomunal, porque tras semanas entrenando en solitario y todavía apartado del equipo, su única intención era acabar jugando en el Liverpool. Esa era también la voluntad de los 'reds' que habían llegado a ofrecer cerca de 140 millones de euros en busca de hacerse con Isak.

Ahora, todo parece haber cambiado y con la decisión del Newcastle ya tomada, el Liverpool debe centrar sus esfuerzos en buscar nuevas piezas para su ataque. El nombre que más fuerza ha cogido ya es el de Yoane Wisa, que era uno de los grandes objetivos del propio Newcastle para reemplazar al sueco.

140 MILLONES DISPONIBLES

Más allá de buscar un '9' para suplir la marcha de Darwin Núñez, el Liverpool puede seguir ejerciendo como rey del mercado si sigue con la voluntad de gastar los 140 millones que tenía dispuestos para afrontar el fichaje de Isak.

Varios han sido los nombres que se han ido poniendo en el radar de los 'reds', como el de Rodrygo o el propio Wissa, que sigue siendo objetivo del propio Newcastle.

Los millones que impulsan al Liverpool / MARC CREUS

Con las llegadas de Wirtz y Ekitiké, el Liverpool asegura ser una de las grandes atracciones de la temporada, aunque las salidas de Luís Diaz y Darwin obligan a ir al mercado nuevamente.

ISAK, APARTADO HASTA NUEVO AVISO

La decisión del Newcastle no hará por el momento cambiar la decisión con la situación de Isak, que sigue apartado del equipo. "Hemos tenido conversaciones y, por el momento, está claro que no podemos involucrarlo en el grupo", dijo Eddie Howe en la previa del partido contra el Espanyol.

Según las informaciones desde Inglaterra, el sueco seguirá apartado hasta que acepte la decisión de continuar y entienda que debe sumar y jugar para un Newcastle, que no ha visto ninguna opción para reemplazarle con buenos ojos en todo el mercado.