Peligra la renovación de Rashford por el sueldazo de Cristiano

Rashford, una de las piezas clave en el Manchester United, termina contrato en 2024 y su renovación está en jaque Hay varios jugadores cuyas renovaciones penden de un hilo por temas de fair play financiero

Rashford se ha convertido en una de las principales armas del Manchester United de Erik Ten Hag. Tras unas temporadas complicadas tanto para el club como para el jugador, este curso ha firmado 19 goles en 25 partidos y se ha convertido en una pieza clave. Sin embargo, su renovación peligra porque los 'red devils' aún acusan el estratosférico sueldo de Cristiano.

El británico deslumbró en la temporada de su debut, en 2016. Desafortunadamente, desde aquel momento su carrera se vio lastrada por las lesiones e inició una cuesta abajo de la mano de la falta de resultados del club. Ahora, tras la marcha de Rangnick y la llegada de Erik Ten Hag, el United ha renacido como el Ave Fénix.

Esta temporada ya tienen en sus vitrinas la Carabo Cup, y Old Trafford se ha convertido en territorio prohibido para los equipos españoles tras la eliminación de Barça y Betis de la Europa League. Una vuelta de tuerca de un equipo sólido que quiere renovar a una de sus mayores estrellas.

No será tan fácil. La economía del club está resentida tras los fichajes estelares de varias estrellas. Entre ellas, Cristiano Ronaldo, que la temporada pasada recibía 455.000 a la semana; aunque también hay que tener en cuenta otras llegadas como las de Raphaël Varane o Casemiro.

A día de hoy, la nómina de Rashford supera los 200.000 euros a la semana. Sin embargo, en la renovación de su contrato, que finaliza en 2024, buscará un aumento de salario correspondiente a su mejora de rendimiento. Un reto complicado debido a las restricciones del fair play financiero.

Rashford fue el mayor peligro de United en el Camp Nou | Telefónica

La renovación de Rashford no es la única que peligra en Manchester. De Gea termina contrato esta temporada y, aunque tanto el jugador como el club quieren seguir juntos, la directiva espera que el portero esté dispuesto a reducir sus ingresos, que actualmente rondan los 400.000 semanales. El español no está dispuesto a renovar a la baja y, según The Athletic, ya ha rechazado la primera oferta.

Luke Shaw, Diogo Dalot y Fred también terminan contrato en 2024, pero el club deberá hacer malabares para tratar de encajar a todas sus estrellas dentro de los márgenes de masa salarial.