¡De película! Lío importante en el ascenso a la Premier League por un misterioso espía con equipamiento de última generación

Parece una escena de película, pero es completamente real. En la previa de la semifinal del play-off de ascenso a la Premier League entre Southampton y Middlesbrough, cazaron a un espía de los ‘Saints’ durante un entrenamiento a puerta cerrada del ‘Boro’. Según informó 'The Telegraph', el analista del Southampton llevaba encima equipamiento de última tecnología e incluso distintas mudas para evitar ser reconocido. Una escena inverosímil y de la que se conocen cada vez más detalles.

En un partido de este calibre, cualquier detalle puede ser clave. En juego está dar el penúltimo paso hacia la categoría de oro del fútbol inglés y el Southampton, club acusado por la EFL de infringir sus normas, habría intentado ganar algo de ventaja en la eliminatoria, que se decide este martes en el St Mary’s Stadium a las 21.00 horas, tras el 0-0 de la ida.

El Southampton intentó descubrir el plan de partido del Middlesbrough para la vuelta a través de un espía. No obstante, los ‘Saints’ aseguran que actuó de manera individual y sin instrucciones de la entidad.

Equipo de última generación

Sea como fuere, los detalles que explicó 'The Telegraph' son impresionantes. El supuesto espía no solo habría estado observando la sesión del Middlesbrough escondido, sino que contaba con equipamiento profesional muy sofisticado para captar imágenes, escuchar conversaciones a distancia y transmitir en directo todo lo que sucedía.

En un momento dado, un miembro del staff del Middlesbrough lo vio, lo confrontó y, según el medio citado, el espía no quiso identificarse y terminó huyendo del lugar. Además, se le interceptó una mochila escondida con ropa de recambio, presuntamente preparada para cambiar su apariencia y evitar ser reconocido tras abandonar la zona.

La EFL abrió el procedimiento adecuado tras recibir una queja formal del Middlesbrough por presunta filmación no autorizada en propiedad privada antes del primer partido de la semifinal del play-off. La liga acusó al Southampton de infringir la normativa 3.4, que obliga a los clubes a actuar de buena fe entre sí, y la normativa 127, que prohíbe observar o intentar observar los entrenamientos de un rival dentro de las 72 horas previas a un partido entre ambos equipos.

El caso de Leeds de Bielsa

En Inglaterra ya están acostumbrados a escenas de este tipo. En 2019, el Leeds United de Marcelo Bielsa fue multado con 200.000 libras después de que un empleado fuera enviado a observar un entrenamiento del Derby County. Aquel episodio llevó a la EFL a endurecer sus reglas.

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Como se ha explicado, la defensa de los Saints pasa por señalar que no existió una orden institucional para espiar al Middlesbrough y que el trabajador actuó solo. Sin embargo, la acusación deja ahora el desenlace en manos de una comisión disciplinaria independiente. El Middlesbrough considera el episodio especialmente grave por el contexto deportivo: una eliminatoria de play-off con el ascenso a la Premier League en juego.