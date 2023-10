Pedro Neto-Trippier, duelo de pasadores

Ambos son piezas clave en sus respectivos equipos y son los máximos asistentes de la Premier League El sábado se verán las caras en un duelo de auténticos jugones y creadores de juego

El sábado tendrá lugar lo que, a priori, es un partido más de Premier League. Sin embargo, hay dos jugadores que tienen papeletas para ser protagonistas y cambiar la opinión preconcebida del encuentro. Y es que Pedro Neto junto con Kieran Trippier son los dos máximos asistentes de la presente temporada en la competición liguera. De los once goles que lleva el Wolves, el portugués se ha encargado de generar seis. Los mismos que el inglés, al que no le van nada mal las cosas, con el Newcastle dentro del 'Big Six'.

La visión de juego de Trippier le acredita como uno de los mejores creadores de juego, ya no solo en Inglaterra, sino también en el mundo. El que ha pasado a ser el nuevo capitán de 'Las Urracas' se ha erigido como uno de los mejores en su posición y lo demuestra partido tras partido. Ante el Crystal Palace generó gran parte del peligro por el carril derecho y puso en serios problemas a los de Roy Hodgson. De hecho, fue uno de los asistentes para conseguir la victoria. A sus 33 años y en el mejor momento de su carrera, en el Atlético de Madrid, todavía se acuerdan de su etapa como colchonero.

Kieran Trippier | @NUFC

Gary O'Neil, entrenador de los Wolves, destacaba recientemente en Sky Sports que Pedro Neto está 'increíblemente contento' en el equipo. Y si el portugués está encantado de estar a sus órdenes, su técnico más encantado de tenerlo. No es para menos, su relevancia en el juego está siendo algo para destacar y en partidos como contra el Manchester City lo demostró sobradamente. Recuperó el esférico en el centro del campo y él mismo se encargó de deshacerse de Foden y Aké para transformar el primer gol del partido.

Buena oportunidad este fin de semana para disfrutar de dos jugones que marcan la diferencia en cada jornada. Este podría ser el partido en el que uno de los dos tome la ventaja y se postule como el nuevo máximo asistente de la competición doméstica.