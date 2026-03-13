Pedro Neto, de mal en peor: sanción, multa de 80.000 euros y señalado por su empujón a un recogepelotas del PSG

Pedro Neto ensució su figura con un feo gesto durante el Paris Saint-Germain - Chelsea y se expone ahora a un importante castigo por parte de la UEFA. El extremo luso firmó una actuación notable en el Parque de los Príncipes, asistiendo a Enzo Fernández en un 2-2 que puso momentáneamente al conjunto parisino contra las cuerdas. En el añadido, sin embargo, instantes antes del 5-2 anotado por Kvaratskhelia, empujó a un recogepelotas que retenía el balón en su intento de reanudar el juego cuanto antes. Un gesto que fue considerado antideportivo y motivó la apertura de un expediente disciplinario por parte de la UEFA.

Dicho procedimiento se basa en el artículo 15(1)(a)(v) de su Reglamento Disciplinario: “Se ha incoado un expediente disciplinario contra el jugador del Chelsea FC, Pedro Lomba Neto, por conducta antideportiva. Los órganos disciplinarios de la UEFA tomarán una decisión sobre este caso a su debido tiempo”.

El luso se disculpó con el joven recogepelotas y posteriormente expresó su arrepentimiento: “Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme”.

Ahora, con la polémica en París aún caliente, conoció su castigo tras su expulsión contra el Arsenal en el derbi londinense de principios de mes. La FA determinó aplicarle un partido de suspensión y una multa de 70.000 libras esterlinas (80.000 euros al cambio).

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Cometió una innecesaria entrada sobre Gabriel Martinelli, pero fueron sus insultos proferidos contra los árbitros lo que le costó dicho castigo. Así lo comunicó un portavoz de la FA: “Pedro Neto ha sido sancionado con un partido de suspensión y una multa de 70.000 libras esterlinas por mala conducta tras su expulsión en el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Arsenal el domingo 1 de marzo. Se le acusó de actuar de forma inapropiada al no abandonar el terreno de juego con prontitud y/ o proferir insultos contra los árbitros tras su expulsión en el minuto 70. Posteriormente, Pedro Neto admitió la acusación. Una Comisión Reguladora independiente impuso estas sanciones tras una audiencia, y los motivos de su decisión se publicarán próximamente”.