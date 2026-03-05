Pedro Neto, acusado por la FA por su actitud contra los árbitros

El portugués Pedro Neto, atacante del Chelsea, ha sido acusado de "conducta inadecuada" por su actitud tras ser expulsado el pasado domingo en la derrota de su equipo contra el Arsenal en el Emirates Stadium.

Neto recibió una doble amarilla en cuestión de minutos y se le vio reprochando al cuarto árbitro la expulsión antes de dirigirse al túnel de vestuarios.

Según la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés), Neto actuó de "manera inadecuada" al abandonar el campo y que pudo utilizar lenguaje abusivo contra los árbitros del partido.

De ser declarado culpable, Neto podría enfrentarse a una sanción mayor a la que ya tiene que cumplir, de un partido por dicha expulsión. El jugador, de hecho, ya la ha cumplido al no participar este miércoles en la victoria de su equipo contra el Aston Villa.

Neto tiene hasta el 9 de marzo para responder a las acusaciones.