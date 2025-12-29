Paul Scholes (51 años) elige al peor fichaje de la historia del Manchester United: "Era antiprofesional"

Paul Scholes se consolidó, durante más de 20 años, en una de las leyenadas más recordadas del Manchester United. El inglés contribuyó a la consecución de 11 títulos de Premier League y dos copas de la Champions League, además de varios trofeos nacionales e intercontinentales.

En una intervención en el podcast 'The Overlap', el exjugador repasço su trayectoria en el mundo del balompié y analizó algunos fichajes que realizó el club 'red devil' mientras él era jugador y capitán. Scholes reconoció la calidad de jugadores como Juan Sebastián Verón, pero no dudó en señalar a Mark Bosnich como el fichaje más decepcionante del club durante su etapa en Old Trafford, destacando su pobre desempeño tanto en entrenamientos como en partidos oficiales.

"Verón era un jugador excelente, realmente talentoso. No sé por qué no tuvo éxito en el United, pero era un futbolista tremendo", comentó sobre el centrocampista argentino que también pasó por clubes como Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Chelsea, Inter de Milán, y Estudiantes de la Plata, club en el que ahora es presidente.

A pesar de ello, su mayor crítica fue para Bosnich. Portero australiano fichado por la cantera del United en 1988, jugó en el primer equipo tras pasar por el Aston Villa en la temporada 1990/91 y volvió a Old Trafford en la campaña 1999/2000, antes de fichar por el Chelsea. Aunque sumó 208 partidos en la Premier en toda su carrera, Bosnich no movió ni un solo euro en traspasos.

Scholes, del Manchester United, aplaude al término del partido de la Liga de Campeones contra el Benfica / MANUEL DE ALMEIDA / EPA

"Recuerdo el periodo en el que intentábamos sustituir a Peter Schmeichel, algo que siempre fue extremadamente difícil. Por esa posición pasaron algunos, como Massimo Taibi y Mark Bosnich", explicó Scholes. "En el Aston Villa era un buen portero, pero cuando llegó al Manchester United era increíblemente antiprofesional. En los entrenamientos, después de tres disparos ya estaba exhausto y decía: 'No, que se ponga otro'. Nunca había visto a alguien que no pudiera sacar el balón".

Scholes recordó incluso un episodio concreto en partido oficial: "Jugamos contra el Everton en la jornada inaugural y nadie se había dado cuenta: no era capaz de chutar el balón ni hasta el medio campo. Calzaba un 48, siempre golpeaba raso, como si llevara aletas. Fue realmente decepcionante".