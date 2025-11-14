Patrick Bamford ficha por el Sheffield United seis meses después de insultar a su entrenador: "Wilder es un gilipollas"

El Sheffield United ha anunciado este jueves el fichaje de Patrick Bamford, ex delantero del Leeds United, como agente libre. La decisión ha llegado seis meses después de que el jugador liderase —durante la celebración de ascenso a la Premier League de la temporada pasada del Leeds —, una serie de cánticos irrespetuosos contra su nuevo entrenador, Chris Wilder: "Wilder is a Wanker" (Wilder es un gilipollas).

El Sheffield, en apuros

La llegada del delantero, de 32 años, responde a la necesidad urgente del conjunto shefieldense de reforzar su ataque en plena lucha por mejorar su rendimiento en la Championship. El equipo ocupa actualmente la vigésima segunda posición con diez puntos, a tres del Oxford United —21º y fuera del descenso—, y viene de empatar en casa contra el Queens Park Rangers (0-0).

Con esta incorporación, 'the Blades' espera mejorar unas cifras goleadoras muy pobres, solo once tantos en quince jornadas. 'The Athletic' asegura que el club consideraba a Bamford una opción más que viable tras terminar su contrato con el Leeds en verano.

Chris Wilder, su principal valedor a pesar de la polémica

El técnico, por su parte, ha restado importancia al incidente. Wilder ha asegurado en rueda de prensa que no guarda rencor al ex del Leeds y que ambos hablaron después de aquel episodio para aclararlo y dejarlo atrás. De hecho, según diversos medios británicos, fue el propio entrenador quien dio su visto bueno al fichaje.

El club confía en que este acuerdo —de corta duración (hasta enero de 2026)— permita al delantero recuperar sensaciones y rendimiento en un entorno competitivo.

Un mítico del futbol inglés

Formado en la cantera del Nottingham Forest, Bamford dio el salto al Chelsea en 2012, aunque nunca llegó a debutar con los 'Blues' y encadenó varias cesiones para completar su desarrollo. Sus etapas más productivas llegaron en MK Dons, Derby County y especialmente en Middlesbrough, donde firmó una campaña de diecisiete goles en Championship (14/15) que lo consolidó como uno de los delanteros ingleses más eficaces de la categoría.

Patrick Bamford with Leeds United / EFE

En 2018 fichó por el Leeds United, club en el que encontró continuidad y sus mejores cifras. Con 'The Whites' disputó más de 200 partidos oficiales en los que anotó 60 goles, incluidos los diecisiete tantos en la Premier League 2020/21 que le valieron una convocatoria con la selección inglesa absoluta. Tras perder protagonismo en sus dos últimas temporadas y finalizar contrato este agosto, Patrick llega a Sheffield con el objetivo de relanzar una carrera que suma ya más de 130 goles como profesional.

El delantero al que creyeron de oro

Más allá de su carrera deportiva, Bamford siempre ha sido un caso singular en el fútbol inglés por su origen socioeconómico. Su padre, Russell Bamford, trabaja en el ámbito empresarial y pudo ofrecerle una educación privada en Nottingham High School, uno de los centros más prestigiosos —y costosos— de la región.

Ese entorno familiar estable le permitió desarrollar intereses poco habituales en el vestuario profesional, como la música clásica o los idiomas, y le abrió oportunidades académicas excepcionales, incluida una oferta de Harvard que él mismo llegó a valorar antes de apostar por el fútbol.

Durante años circularon rumores que le situaban como heredero de grandes fortunas, mitos que Patrick acabó desmintiendo públicamente, aclarando que su familia no era millonaria, pero sí lo bastante acomodada como para garantizarle una formación completa.