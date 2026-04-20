Patrice Evra: "Ganar esta Premier sería uno de los mayores éxitos de Guardiola"

El Arsenal ha protagonizado un bajón inexplicable en este final de temporada. Dejando la Champions a un lado -donde se medirán al Atlético de Madrid en 'semis'-, los 'gunners' han dejado escapar una ventaja en la Premier que parecía insalvable para el Manchester City.

El conjunto de Mikel Arteta sigue líder del campeonato, pero tan solo le saca tres puntos al cuadro de Pep Guardiola, que todavía tiene un partido pendiente y que podría igualarle en la cima. El próximo equipo en pinchar dirá prácticamente adiós al título, y una leyenda de la Premier como Patrice Evra tiene claro qué equipo caerá por su propio peso.

El que fuera futbolista del Manchester United se pronunció sobre la pelea City-Arsenal en el podcast 'Rio Presents' de Rio Ferdinand. "En el Arsenal lo que no veo nunca es personalidad. Y puedes ver que incluso sus propios aficionados no creen en ellos", comenzó diciendo.

El exlateral izquierdo habló incluso de la "maldición" que persigue al equipo hoy dirigido por Mikel Arteta: "Estaban como con nueve puntos de ventaja y los aficionados ya hablaban de perder, de tirar la liga. Tienen esa maldición y no son capaces de deshacerse de ella".

"El mayor éxito de Guardiola"

Por todo ello, ve motivos más que suficientes para asegurar que el Manchester City será campeón de la Premier: "Y ahora Guardiola... No veo al City dejándolo escapar. Remontaron, les ganaron en la final de la EFL Cup.. ¿Tú crees que el Manchester City va a dejar escapar esta oportunidad?"

Pese al demérito del Arsenal tras tirar a la basura una ventaja tan amplia, Patrice Evra aseguró que "si Guardiola gana esta Premier League, sería uno de sus mayores logros de su carrera". "Sería su mejor éxito en la Premier desde que llegó, porque nadie se lo esperaba", añadió.

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Y concluyó con una valoración del Arsenal, con una plantilla que ve a años luz de ser capaz de ganar un póker de títulos: "Y hablando del Arsenal, nunca hablaría de que pueden ganar cuatro títulos en una misma temporada. Ellos no tienen equipo para hacerlo. Cuando tienes tres equipos, puedes jugar con el A, el B o el C. Ahí es cuando puedes hablar sobre ganar tres o cuatro trofeos. Pero cuando ves a este Arsenal... Yo respeto a todos sus jugadores porque es una generación diferente, pero estoy seguro de que les preguntas a los aficionados... Tengo muchos amigos del Arsenal y se están cagando encima".