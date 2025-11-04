Patrice Evra (44) expone el motivo de la pelea entre Van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo en Manchester: "Acababa de fallecer su padre y..."

La carrera de Cristiano Ronaldo es conocida por todo el mundo como uno de los mejores jugadores de la historia, tiene cinco Balones de Oro, aunque la sombra de Leo Messi es tan alargada que incluso un jugador así queda en un segundo plano.

Aunque sus primeros goles los anotó con el Sporting de Portugal, el aura de superestrella la consiguió en Manchester a las órdenes de Sir Alex Ferguson. Ese equipo estaba compuesto por numerosas estrellas que hoy son leyendas del fútbol, como el mismo CR7, Ryan Giggs, Roy Keane o Ruud Van Nistelrooy.

La plantilla del united celebra un gol en la temporada 2005-2006. / ·

Ahora, 20 años después de la época dorada de aquel United, Patrice Evra, lateral izquierdo de los 'Red Devils' entre 2006 y 2014, ha revelado una escena que casi divide al vestuario por culpa del delantero holandés e impide a los aficionados ver a uno de los mejores equipos de los últimos años en el club del noroeste de Inglaterra.

"Recuerdo mi primer entreno, Cristiano había perdido a su padre hacía poco tiempo", empieza la anécdota el exinternacional francés. "Carlos Queiroz (exentrenador asistente) hacía de árbitro en un partido y pitó una falta a favor de CR7", indica Evra antes de volver a recordar la reciente pérdida del portugués.

Patrice Evra defendiendo la camiseta del Manchester United. / ·

"Imagínate Van Nistelrooy... dijo: 'Oh, ahí está, Carlos Queiroz es tu nuevo padre'", revela, demostrando la dureza de un vestuario en el que primero en apretar era el mismo entrenador, hasta el máximo, a veces incluso superando barreras morales, con insultos y deshonras importantes, algo que en el fútbol moderno cuesta mucho más de ver.

Tras las palabras del delantero neerlandés, Cristiano "empezó a llorar" y ambos "empezaron a pelearse" sobre el césped del campo de entrenamiento. Por eso, el técnico les envío a todos directos al vestuario: "El entreno no duró más de 30 minutos", revela Evra, que recuerda que esa era "su primera sesión" con los mancunianos.

Pese a ello, comenta que "eran una familia, pero en los entrenamientos se odiaban" y "no había amigos". Entradas duras, ataques personales y desconsideraciones que hacían que fuese "10 veces más complicado entrenar con el United que jugar los domingos" en el partido de la jornada de la Premier League, que era "un recital" en comparación.

"Imagina ser un defensa como yo y tener que defender a Van Nistelrooy, Tévez, Cristiano, Rooney, Giggs, Scholes... ¡A cualquiera! Por eso, podía ir el fin de semana a jugar sin miedo porque pensaba, 'estoy compitiendo contra estos monstruos cada día", sentencia un Evra que colgó las botas en el West Ham el año 2019.