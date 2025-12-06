Patinazo del Arsenal ante un Villa que pone la Premier patas arriba

Esta Premier League 2025/26 promete grandes emociones. Parecía que el Arsenal iba a tener su gran oportunidad de conseguir el ansiado título, pero tras su derrota este sábado en Villa Park, con un gol final de Emi Buendía en el 94, deja escapar la gran ventaja con la que contaba hace apenas un mes.

El renacer del City y el gran momento del propio Aston Villa, que suma ya cinco victorias consecutivas y ocho en los últimos nueve partido en liga, reabren una guerra que será sin duda apasionante por conquistar la liga más disputada del Viejo Continente.

Avisó de buen inicio el Villa que las visitas a su estadio son un calvario para cualquier rival, incluso para el intratable líder. Dominaron los primeros 45 minutos con el premio del gol por vía de Matty Cash.

Encontró la reacción el Arsenal mediante los cambios que propuso Arteta en el descanso. Dio entrada a Trossard, que pocos minutos después convirtió el empate.

Se igualó el choque con ocasiones para ambos y cuando todo parecía decidido, una jugada llena de rebotes, acabó con el disparo final de Emi Buendía en el último suspiro del partido para desatar la locura en Villa Park.

UN SUEÑO MUY REAL

Un triunfo que sirve para reafirmar las opciones de los de Emery para luchar por el título. Tras la trabajada victoria entre semana ante el Brighton, donde remontaron un 0-2 en contra a domicilio, este sábado consiguió derrotar a un Arsenal que no conocía la derrota desde el pasado mes de agosto.

Son solo tres puntos los que separan al Arsenal, todavía líder, de un Aston Villa que tras no saber ganar en las cinco primeras jornadas, su evolución desde entonces ha sido simplemente espectacular, dejando escapar solo la derrota en el campo del Liverpool.

Emery y los suyos quieren dar el golpe final.