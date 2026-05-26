El pastizal que reparte la Pemier League: más de 3400 millones de euros en premios y derechos televisivos

La Premier League volverá a batir récords económicos. Según las estimaciones publicadas por The Athletic, la competición inglesa repartirá por primera vez más de 3.000 millones de libras (3.480 millones de euros) entre sus 20 clubes durante la temporada 2025-26, unos números impulsados sobre todo por el crecimiento de los derechos televisivos internacionales.

El gran beneficiado será el Arsenal. El conjunto londinense, campeón de la Premier por primera vez en más de veinte años, ingresará cerca de 198,7 millones de libras (unos 269 millones de dólares) en concepto de derechos televisivos y premios, una cifra nunca antes alcanzada en Inglaterra. El récord anterior pertenecía al Manchester City, que recibió 176,2 millones en la campaña 2022-23.

El Arsenal venció al Burnley y se consagró como campeón de Premier tras el empate del City / The News Mill

Según explica The Athletic, este aumento de ingresos también se debe al crecimiento de los llamados pagos por “mérito”, el sistema que premia económicamente la posición final en la clasificación.

El impacto económico de la clasificación fue evidente hasta la última jornada. Clubes como Chelsea, Newcastle, Everton, Fulham o Sunderland se jugaban diferencias de hasta 18,8 millones de libras dependiendo de su posición final. Precisamente el Sunderland, tras vencer al Chelsea, aseguró plaza europea y elevó sus ingresos previstos hasta los 168,2 millones.

En la zona baja también hubo consecuencias directas. El Burnley, ya descendido, logró terminar por encima del Wolverhampton y se aseguró unos 3,8 millones adicionales, una cantidad especialmente relevante pensando en su regreso al Championship.

Casemiro se despide del Manchester United en Old Trafford / ADAM VAUGHAN / EFE

Otro de los grandes motores financieros sigue siendo la televisión. La Premier estrenó este curso un nuevo ciclo audiovisual doméstico y aumentó considerablemente el número de partidos retransmitidos en directo en Reino Unido. Solo 103 encuentros se disputaron el sábado a las 15.00 horas sin televisión, mientras que 277 sí fueron emitidos en directo.

Por su parte, el Manchester United fue el club que más dinero obtuvo por partidos televisados, con unos ingresos estimados de 23,9 millones de libras gracias a sus 34 encuentros retransmitidos. Aston Villa y Nottingham Forest también estuvieron entre los equipos con mayor exposición televisiva debido a su participación europea.

Los jugadores del Nottingham Forest celebran su tercer gol durante el partido de la Premier League entre el Chelsea FC y el Nottingham Forest / ANDY RAIN

El informe de The Athletic destaca además el creciente peso del mercado internacional. Actualmente, la mitad del dinero distribuido por la Premier procede ya de los contratos televisivos fuera del Reino Unido, un negocio que continúa creciendo mientras los ingresos domésticos muestran síntomas de estancamiento.

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Pese al incremento global, las diferencias con el resto del fútbol inglés siguen siendo enormes. Según las mismas estimaciones, los clubes de la EFL (English Football League) recibieron 362,5 millones de libras en total, apenas un 12% de lo repartido entre los equipos de la Premier.