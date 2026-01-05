El pastizal al que renunció Maresca para salir del Chelsea

La salida de Enzo Maresca del Chelsea impactó al mundo del fútbol. Primer día del 2026 y Europa ya tenía su primera gran sorpresa a nivel deportivo. Entrenador y club decidieron rescindir con efecto inmedia el contrato que les vinculaba hatsa el 30 de junio de 2029.

Hace cosa de seis meses, el Chelsea celebraba dos títulos: la Conference League y el Mundial de Clubes. Esta campaña, el equipo marchaba quinto en la Premier League, peleando por puestos de Champions League. Pero las desavenencias que tenía con la directiva le impulsaron a cambiar de aires. Y, como asegura 'The Sun,' renunciando a un auténtico pastizal.

Enzo Maresca, en el partido de Champions ante la Atalanta / Associated Press/LaPresse / LAP

“Se entiende que uno de los principales problemas era entre Enzo Maresca y el departamento médico del Chelsea. El Chelsea insiste en que las decisiones sobre la carga de trabajo y el bienestar de los jugadores deben ser autónomas del entrenador. Desde la perspectiva de Enzo Maresca, sentía una falta de protección y una interferencia que le llevaba a tener problemas críticos con la propiedad”, apuntaba el periodista Ben Jacobs.

El 'Daily Mail' amplió la información, añadiendo que a la directiva no le gustaba que el entrenador “no siguiera los consejos médicos y, aún a riesgo de que se produjeran nuevas lesiones, hubo ocasiones en las que utilizó a los jugadores durante más tiempo del que hubiera deseado el departamento médico. Esto no fue bien recibido internamente”.

16 millones de euros asegurados

Sea como fuere, la "ruptura irremediable", según catalogan en Inglaterra, le ha costado nada más ni nada menos que 16 millones de euros que tenía asegurados hasta el 30 de junio de 2029, según la misma fuente. Una cifra más que considerable, pero que no le ataba del todo a Stamford Bridge.

Enzo Maresca, técnico del Chelsea / MICHELE MARAVIGLIA

Ahora, Maresca, que ha tenido un ascenso meteórico en los banquillos, piensa en su próximo paso. El italiano creció con Guardiola cuando Lillo se marchó al Al-Sadd. Después, demostró todo su potencial en Championship, devolviendo al Leicester City a la Premier League, y el Chelsea lo catapultó al 'Big Six'. Era un proyecto sin rumbo, con demasiados futbolistas, ningún plan ni identidad. En menos de 100 partidos, Maresca consiguió ganar títulos (dos), devolver al Chelsea a la Champions League y, lo más importante, volver a imponer respeto en Inglaterra.

¿Rumbo al Manchester City?

Recientemente, Guardiola declaró en rueda de prensa que, a su parecer, "el Chelsea pierde a un entrenador y persona increíble", y precisamente el Manchester City es uno de los destinos a los que se le vincula, aunque el contrato de Pep en el Etihad termina el 30 de junio de 2027.

Pep Guardiola junto a Enzo Maresca en su etapa en el City / 'X'

Según explica 'The Telegraph', “Enzo Maresca informó al Chelsea de que había hablado con representantes tanto de la Juventus como del Manchester City”, algo que no sentó bien al club y que catalogaron de "distracción". De momento, la única realidad es que el italiano, que tenía el respaldo (y el respeto) de la plantilla, ya no está en Stamford Bridge.