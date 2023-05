Un paso más para el Arsenal

Bukayo Saka, pilar básico en el proyecto del equipo del Norte de Londres, extenderá su contrato hasta 2028 El club ha recuperado la identidad competitiva y la temporada que viene jugará en la Champions League

El Arsenal tiene motivos para ilusionarse. Pese a la decepción -que no fracaso- de dejar escapar la Premier, el equipo ha puesto las bases de un proyecto deportivo excitante, ilusionante, motivante. Competir contra este Manchester City requiere tiempo, dedicación y también un punto de suerte. Pero lo que nadie le va a quitar es la regularidad y el golpe de efecto que supone estar preparado para cualquier desafío.

Los del Norte de Londres, salvo improbable giro de guion, terminarán como subcampeones y, además, regresarán a la Champions League, algo que no sucede hace más de un lustro. Desde que alcanzara la final en 2006 y las semifinales en 2009, el equipo no ha superado los octavos en la mayoría de ediciones: tan solo en una de las últimas ocho participaciones acabó entre los ocho mejores equipos. Un balance insuficiente para un club de la dimensión histórica del Arsenal, que sigue sin estrenar su palmarés en el más alto nivel continental.

Pero las buenas noticias no se han hecho esperar en el Emirates Stadium. El joven extremo de 21 años, Bukayo Saka, extenderá en las próximas semanas su vinculación con el club hasta 2028, según ha informado Fabrizio Romano. Tras meses de negociación, las dos partes han llegado a un acuerdo que queda pendiente de oficialización. Con 14 goles y 11 asistencias en 45 partidos esta temporada, su confirmación como estrella es total.

Bukayo Saka will sign new contract soon as it’s only matter of time. It was agreed two months ago, it’s sealed — there are no changes. 🚨⚪️🔴 #AFC



New deal will be valid until June 2028 — Arsenal announcement expected soon. pic.twitter.com/lyhlBNVnUd