¿Qué pasa con Savinho?

Son horas clave para decidir el futuro de Savinho en el Manchester City. Los rumores que sitúan a Antoine Semenyo en la órbita del club mancuniano podrían provocar un vuelco total en la situación del brasileño, que podría buscar una salida este mercado de invierno ante la falta de minutos en el Etihad.

Y es que todo apunta a que el extremo ghanés será el próximo refuerzo de Pep Guardiola para su ofensiva. A pesar de estar pretendido por varios clubes en la Premier League, entre ellos el Manchester United, el Chelsea o el Tottenham, el delantero parece tener claro que su destino está en el lado azul de Manchester, donde están preparando todos los detalles para poder cerrar la operación cuanto antes.

Savinho, futbolista del Manchester City / AP

Semenyo llegaría al Etihad previo pago de 75 millones de euros, una cantidad que estipula su cláusula de rescisión que está vigente hasta el 10 de enero. No ha querido esperar el Manchester City por el extremo, que ha sido uno de los protagonistas de esta primera mitad de temporada en el campeonato inglés con actuaciones propias de un jugador de equipo con más nombre que el Bournemouth.

Savinho, el gran perjudicado

Toda operación tiene su letra pequeña y en la de Semenyo tiene una que podría afectar directamente a Savinho. El brasileño ha vivido una auténtica montaña rusa desde que el City Group adquiriese sus derechos, primero en el Troyes, luego como cedido en el Girona y finalmente llegando a Manchester. Aterrizó con el cartel de extremo diferencial tras su espléndida temporada en Montilivi y su primera temporada, sin ser igual que la anterior, cumplió con parte de las expectativas.

Su segundo curso en el Etihad era el indicado para mostrar la evolución del brasileño y su adaptación a la Premier, pero lo cierto es que el extremo no ha terminado de encontrar la regularidad que esperaba a las órdenes de Guardiola. De sus últimos ocho partidos, solamente uno ha sido con Savinho partiendo como titular y su rol se ha reservado más a un perfil de revulsivo que alguien con un hueco asegurado en el once. Su nivel, por ahora, no convence a Pep.

Savinho se lució ante el West Ham / @ManCity

Entre tanta incertidumbre, el Tottenham llegó este verano con 70 millones en busca de asegurar el fichaje de Savinho. Guardiola se negó en rotundo, el club resistió y Savinho se quedó en Manchester. Los fantasmas de una salida parecían alejados, pero la más que posible llegada de Semenyo al Etihad en los próximos días podría volver a cambiar completamente su situación. Savinho vería todavía más sepultada su progresión con un nuevo extremo diestro en la plantilla, algo que el extremo no está dispuesto a permitir.

En las últimas horas también se ha especulado con la salida de Oscar Bobb, extremo diestro que parecía haber cobrado más protagonista esta temporada con Guardiola. Lo cierto es que el técnico de Santpedor parece que tendrá que verse obligado a desprenderse del canterano o de Savinho, quienes saben que tendrán pocos minutos de juego con tanta competencia.

En esas están club y jugador, ambos a la espera de saber qué sucede con Semenyo para poder tomar una nueva decisión respecto al futuro de su jugador. El Tottenham amenaza con volver a la carga por el brasileño y las informaciones desde Inglaterra apuntan a que los Spurs preparan una nueva oferta para llevarse al delantero al Norte de Londres, esta vez de manera definitiva. Su futuro en el Etihad parece cuanto menos incierto, aunque como casi siempre sucede en los equipos entrenados por Guardiola, todo dependerá de la voluntad del jugador y de su deseo de seguir o marcharse del club.