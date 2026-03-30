¿Qué pasa con Kinsky? El portero señalado en el Metropolitano que espera una nueva oportunidad

Apenas 17 minutos disputó Antonin Kinsky la última vez que jugó un partido oficial con el Tottenham. Suficiente para dejar recuerdos difíciles de borrar. Tres errores desembocaron en tres goles a favor del Atlético de Madrid en lo que fue una goleada (5-2) que encaminó la eliminación de los Spurs en la Champions League.

Desde aquel 10 de marzo, el Tottenham ha enfrentado tres partidos, en los que Kinsky no ha figurado en la alineación titular del equipo y se ha quedado en el banquillo.

Pero el guardameta checo podría volver pronto a la alineación titular, a la raíz de la necesidad del cuadro inglés, que no contará con Guglielmo Vicario cuando los jugadores vuelvan tras el parón de selecciones.

Con la portería vacía

Vicario arrastraba molestias debido a una hernia y el club aprovechó esta fecha FIFA para que se sometiera a una cirugía, la cual lo mantendrá alejado del campo durante un tiempo. Esta ventana resultó óptima, pues al regresar, el fútbol inglés disputará los cuartos de final de la FA Cup, en la que ya está eliminado el Tottenham, ganando tiempo de recuperación para Vicario.

Con este periodo de recuperación, Vicario podría estar listo para jugar el duelo del 12 de abril ante el Sunderland; aunque en caso de no recibir el alta médica para dicho encuentro, Kinsky finalmente volvería a ver actividad bajo el arco de los Spurs.

Cambio en el banquillo

El posible regreso de Kinsky llega de la mano del cambio de entrenador del Tottenham, que destituyó a Igor Tudor. Precisamente uno de los cambios experimentados por Tudor fue probar con Kinsky en la portería, luego de que Vicario sumara 13 goles recibidos en los cinco partidos previos al duelo ante el Atlético de Madrid.

Tudor no fue el único en abandonar la institución, también fueron destituidos el entrenador de porteros, Tomislav Rogic, y el entrenador físico, Riccardo Ragnacci. Un par de cambios que traerán nuevas miradas y abrirían aún más la puerta al regreso de Kinsky. No será fácil, pues esta temporada, Vicario ha sido titular en cada partido de la Premier League.

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A falta del anuncio del próximo entrenador, SkySports asegura que Roberto De Zerbi encabeza la lista de posibles técnicos del Tottenham y mantienen conversaciones para concretar su contrato.