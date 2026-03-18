¿Qué pasa con Haaland?

"Va a ser un partido muy bonito. Tengo que ayudar al equipo, tenemos que jugar un buen fútbol y finalizar las ocasiones. Va a ser una buena noche, tengo esa sensación". Estas fueron las palabras de Erling Haaland antes de iniciar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Digamos que no fue un buen 'spoiler'.

Pese a un buen inicio de partido, la eliminatoria quedó prácticamente sentenciada a los veinte minutos de juego, cuando el instinto de Bernardo Silva le llevó a desviar con la mano un disparo de Vinícius y cometer penalti tras la revisión de Clément Turpin en el monitor del VAR. El propio brasileño se encargó de convertir la pena máxima para acabar con cualquier atisbo de esperanza.

Resumen, goles y highlights del Manchester City 1 - 2 Real Madrid de la vuelta de octavos de final de la Champions / Champions

Ya con un jugador menos, el Manchester City sacó a relucir el orgullo de equipo grande y presionó a los blancos en busca del empate. Tuvo oportunidades para inaugurar el marcador antes, pero los dirigidos por Guardiola consiguieron anotar al filo del descanso. En una gran acción individual de Doku, Erling Haaland logró enviar el balón al fondo de la red a pesar de no impactarlo de la manera más perfecta.

Lo cierto es que este tanto fue prácticamente la primera acción realmente positiva de Haaland en la eliminatoria. El delantero noruego se mostró muy discreto, incluso apático, en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu. Durante ese encuentro, estuvo desaparecido sobre el terreno de juego y apenas participó en el juego de su equipo.

Haaland tan solo pudo ver portería en una ocasión ante el Madrid / Europa Press

Ya en el Etihad, junto a su gente, Haaland mejoró su rendimiento. Disparó hasta siete veces sobre la portería del Real Madrid y, de hecho, Thibaut Courtois salvó una clara ocasión del noruego que pudo suponer el empate tras el tanto de Vinicius de penalti. Minutos después, por fin logró ver portería contra los blancos y quitarse un poco de encima la presión acumulada.

Pero, a pesar de este gol, la realidad es que Haaland tampoco ha estado al nivel esperado en la eliminatoria contra el Real Madrid. El delantero noruego no está brillando como en temporadas anteriores, y ya no solo es menos determinante de cara a portería, donde más destaca, sino que su influencia en el juego del Manchester City sigue siendo limitada.

Haaland dio el primer tanto con sabor agridulce al Manchester City / Telefónica

En lo que va de 2026, apenas ha logrado anotar cinco goles, una cifra pobre para una estrella mundial como él. Es cierto que las expectativas sobre Haaland están por las nubes, sobre todo porque él mismo ha demostrado su enorme potencial en campañas anteriores. Pero no es menos cierto que actualmente está rindiendo por debajo del nivel que se espera de su condición de referencia mundial.

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De hecho, el propio Pep Guardiola decidió sustituir al noruego, seguramente pensando en lo que se le viene por delante, a los diez minutos de la segunda mitad. Haaland se marchó de la eliminatoria con un gol en su casillero particular, pero, una vez más, con la sensación de que todavía le falta ser determinante, liderar al equipo y dar un paso adelante en los partidos de máximo nivel para consolidarse como el mejor jugador del mundo o, al menos, una auténtica estrella.